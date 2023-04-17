«كهرباء دبي» تطلق برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة» بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة. ويتضمن البرنامج 3 ورش عمل تستمر كل منها من يومين إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسة ختامية في شهر سبتمبر المقبل.

ونظمت الهيئة ورشة العمل الأولى ضمن البرنامج بمشاركة 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة، حيث تعرف الموظفون خلال الورشة، التي استمرت لثلاثة أيام، إلى مختلف جوانب الاستدامة، إضافة إلى اكتساب مهارات في الابتكار والتواصل الفعال، بما يمكنهم من أن يكونوا سفراء فاعلين للاستدامة يسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى للاستدامة التي تعتبرها الركيزة الأساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة ولدينا العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة ضمن إطار مؤسسي متكامل لضمان استدامة النتائج، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما خلال«عام الاستدامة»الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في مدينة إكسبو دبي».