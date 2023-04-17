الذهب يحوم فوق 2000 دولار

عواصم (رويترز)

استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم اليوم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2007.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند 2021.10 دولار للأوقية.

كان الذهب قد انخفض اثنين بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1498.04 دولار.