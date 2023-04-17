1.87 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 27% ليصل إلى 1.878 مليار درهم، فيما زاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33% ليصل إلى 2.851 مليار درهم.

وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 1.061 مليار درهم، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 33% ليصل إلى 3.912 مليار درهم، ونمت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47% لتصل إلى 2.681 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 20 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 158 مليار درهم بارتفاع بمبلغ 5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكلت نسبة 51% من إجمالي ودائع العملاء.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.67% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.93%.، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132.9%، وبلغت تكلفة المخاطر 75 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2023، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.42% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.06%) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 92.4%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143%.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "استهل بنك أبوظبي التجاري هذا العام بنتائج مُبشّرة حيث نجحنا في الحفاظ على زخم النمو خلال الربع الأول من العام 2023 وتحقيق صافي أرباح بلغ 1.878 مليار درهم بارتفاع بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%." وأضاف عريقات " أنه بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتّع به البنك من ركائز أساسية متينة، ونهج متحفظ في إدارة المخاطر، معتمداً على استقرار ومرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ” .

وتابع: "واصلنا تحقيق نمو ملحوظ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وشهد البنك المزيد من تدفقات الودائع نتيجة للثقة العالية التي يحظى بها البنك من العملاء. ولأول مرة، تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، الأمر الذي يعزّز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وخلال الربع الأول من العام، رحّب البنك بما يزيد على 114 ألف عميل جديد من الأفراد، انضم 80% منهم عبر منصاتنا الرقمية. كما حققت أعمال البطاقات والقروض الشخصية وقروض السيارات وخدمات التمويل العقاري لدى بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال نمواً في الأصول بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء القوية وقدرة البنك على مواكبة احتياجاتهم. وشهد البنك أسرع وتيرة نمو له في إصدار بطاقات الائتمان، حيث حققت "بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365" التي تم إطلاقها مؤخراً مبيعات قياسية خلال الشهر الأول من إطلاقها.

كما تواصل مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات توسيع وتنويع محفظة القروض وتعزيز إنجازاتها في عدة مجالات ومنها هيكلة وتنفيذ معاملات التمويل الضخمة والمتشعّبة، والقروض المشتركة وتقديم استشارات الأسواق المالية للعملاء. وقد شهد البنك نشاطاً ملحوظاً في انجاز معاملات رأس مال الدين كما ساهم بنجاح في عمليات الطرح العام الأولي لعدد من الشركات في الربع الأول من العام.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "واصل البنك تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقوم على أسس قوية وإمكانات راسخة. وخلال الربع الأول، حقّق البنك نمواً ثابتاً في محفظة القروض والودائع، مع تسجيل تقدّم جيّد على مختلف مؤشرات الكفاءة تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط. وأضاف كوهلر أنه في ظلّ التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، يُدرك البنك أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيّف على المدى البعيد، حيث يحتفظ البنك باحتياطي رأس مال قوي مستفيداً من مستوى السيولة الوفيرة والتنوّع المستمر في التمويل.

وتابع : " استمرّ البنك في اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف في ظل تحدّيات التضخم العالمي. وخلال الربع الأول، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31.5% مقارنة مع الرابع من العام 2022 وبنسبة 38.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط." وقال " مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ العالمي COP28 في نوفمبر القادم، يؤكد بنك أبوظبي التجاري استعداداه التام لتوجيه خبرات فرق عمله لدعم الاستثمار في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وحفاظاً على البيئة."