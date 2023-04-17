سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج «إم بي إم إي» في سوق «نمو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج أسهم مجموعة "إم بي إم إي"، والتي تتولى تشغيل أكبر منصة لخدمات المدفوعات والتحصيل للجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، للتداول في السوق. وبدأت المجموعة، وهي أول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في السوق، بتداول أسهمها في سوق "نمو" تحت رمز التداول MBME .وتسمح هذه الخطوة للمجموعة بتوسيع محفظتها من المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق وقطاعات جديدة، وتعزيز آفاق نموِّها، وتوسيع نطاق وصولها الجغرافي ليشمل العديد من المناطق الجديدة، فضلاً عن تحويل نقاط الاتصال الذكية المتمثلة بالأكشاك إلى تجارب بالواقع المعزز والمختلط والافتراضي.

وتعمل مجموعة "أم. بي. أم. إي" في قطاع خدمات المدفوعات الرقمية للمستهلكين، والذي يُعرف بكونه شبكة معقدةً من الخدمات المترابطة التي تسمح للشركات بتوفير خيارات الدفع الرقمي للمستهلكين مقابل المنتجات والخدمات، وتمكَّنت المجموعة من ترسيخ مكانتها في هذه البيئة الديناميكة كمزودٍ رائدٍ لحلول الرقمنة المُخصَّصة للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها. وتوظَّف المجموعة خبرتها المعمَّقة في مجال الرقمنة لتطوير الحلول الرقمية الحديثة بالتعاون مع العملاء لتحقيق جميع احتياجاتهم المتفرِّدة، كما أنَّها توفِّر خدمات التحديث والصيانة طويلة الأمد لكافة الحلول التي تقوم بتطويرها.

تعتبر "إم بي إم إي" الشركة العائلية رقم 14 التي يتم إدراجها ضمن منصة "نمو" في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويدعم ذلك استراتيجية أبوظبي ودولة الإمارات عموماً في تنويع الاقتصاد من خلال التوسع في أعمال التكنولوجيا والخدمات المالية وغيرها من قطاعات النمو الديناميكية. وقد حقق سوق "نمو"، أداء قوياً العام الماضي؛ حيث وصلت قيمة الأسهم المتداولة فيه إلى أكثر من 29.8 مليار درهم بزيادة قدرها 88.1 بالمائة على أساس سنوي.

يشار إلى أن منصة "نمو" حلت محل "السوق الثاني" في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من مارس 2022، وتتيح للشركات الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بالإضافة إلى الحصول على دعم سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن التواصل مع المستثمرين. وتم تصميم متطلبات الإدراج والإفصاح في المنصة بما يدعم الشركات الخاصة والعائلية والناشئة؛ وبذلك توفر نافذة جذابة للشركات لتعزيز مكانتها، وحفز نموها، وزيادة قيمة علامتها التجارية.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بانضمام مجموعة 'إم بي إم إي'، التي تعد إحدى أكبر مزودي حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة، إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويساهم هذا الإدراج في زيادة التنوع في سوقنا الديناميكي، وتوفير مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة للمستثمرين، وتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن أفضل الأسواق المالية في المنطقة. وعلى الرغم من التقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية، لا تزال أبوظبي تشكل ملاذاً آمناً للمستثمرين بفضل الدعم الحكومي نحو تطوير بيئة استثمارية صديقة للأعمال".

بدوره، قال علي محمد سعيد البادي الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أم. بي. أم. إي": "يُسعدنا التواصل مع أسواق الأسهم ومشاركة قصة نجاحنا المُلهمة مع المستثمرين. ويشكِّل إدراج المجموعة في "سوق نمو" التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية عاملاً هاماً لدفع عجلة نموِّنا المضطرد تماشياً مع مساعينا للتوسُّع والتطوُّر، حيث بات بإمكاننا مواصلة جهودنا لتعزيز محفظتنا من أنظمة المدفوعات وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق. كما تحمل هذه الخطوة فرصاً واسعةً للحصول على المزيد من التمويل ودعم تنمية قيمة علامتنا التجارية. وبوصفها أول منصة متكاملة لخدمات المدفوعات الإلكترونية في دولة الإمارات، تؤكِّد مجموعة "أم. بي. أم. إي" حرصها على توفير أنظمة المدفوعات السريعة والآمنة للعملاء، كما نجدِّد التزامنا بمواصلة تعزيز تبنِّي حلول المدفوعات الرقمية الحديثة في المنطقة، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 90 مليون معاملة تضم ما يزيد عن 3.2 مليون عميل، كما أنشأنا أكثر من 650 واجهة لبرمجة التطبيقات ونشغِّل أكثر من 4,000 نقطة اتصال في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويمثِّل الإنجاز الجديد محطةً مفصلية في مسيرة نمو المجموعة ودافعاً نحو المزيد من النجاح في قطاع المدفوعات الرقمية.