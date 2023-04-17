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«بُنى» تطلق خدمة الدفع الفوري

شعار صندوق النقد العربي
17 ابريل 2023 15:05

 
أبوظبي (الاتحاد)\

أطلقت منصة "بُنى" التابعة لصندوق النقد العربي خدمة الدفع الفوري (IPS).

وقال الصندوق في بيان إن الخدمة متوفرة الآن لانضمام البنوك المهتمة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بطريقة فورية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام السنة، بشكل فعّال، وبتكلفة منخفضة. تمثل خدمة الدفع الفوري ميزة نوعية أخرى تضاف لقائمة منتجات وخدمات منصة "بُنى" للمدفوعات، وتوفر للمستخدمين مزايا فريدة من حيث السرعة والأمان وسهولة الاستخدام.

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ويمكن من خلال خدمة "بُنى" للدفع الفوري، للشركات والأفراد والمؤسسات المالية الاستفادة، في تنفيذ عمليات فورية للدفع عبر الحدود بشكل سلس ومبسّط، مما يزيل الحواجز التقليدية المتمثلة في الوقت وارتفاع التكلفة والتعقيد.

وتم تصميم هذه الخدمة للسماح لمستخدميها بإرسال واستلام المدفوعات في غضون ثوانٍ، مما يجعلها مرنة وفعالة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة - سواء كانت بين مؤسسة ومؤسسة، أو بين مؤسسة وأفراد، أو بين الأفراد.

صندوق النقد العربي
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