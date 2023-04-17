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1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

10.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
17 ابريل 2023 14:54

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 756.08 مليون درهم و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 910.14 مليون درهم.وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 445 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 169.05 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 23.35 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 145.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 14 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 32.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 4 مليون درهم.

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