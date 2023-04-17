«مطارات دبي» و«إنوڤا» تتعاونان لدعم أجندة التوطين

دبي (الاتحاد)

وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع شركة إنوڤا لخدمات إدارة الطاقة والمرافق، وهي مشروع مشترك بين ماجد الفطيم وشركة فيوليا، بهدف تعزيز التعاون والجهود الرامية إلى دعم أجندة التوطين على مستوى الدولة وتوفير وظائف حيوية للكوادر الإماراتية.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الهادف إلى تمكين الكفاءات المواطنة من الاندماج والعمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وفي إطار الاعتماد الصادر من مجلس الوزراء برفع نسب التوطين إلى 2% سنوياً، وتأكيداً على التزام مطارات دبي المتواصل بدعم الأجندة الوطنية ومواصلة جهودها نحو تحقيق أهداف التوطين في عام 2023 وبحلول عام 2026، وما بعده، من خلال تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف شركات القطاع الخاص.

تم توقيع الاتفاقية من قبل مشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي، ورينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا، بحضور عدد من المسؤولين في مطارات دبي، بمن فيهم ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمر بن عدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين من شركة إنوڤا بمن فيهم خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول، وفاطمة اللوغاني، مدير إدارة التوطين لشركة ماجد الفطيم.

وستقوم شركة إنوڤا بوضع خطة استراتيجية مقترحة تهدف إلى زيادة التوطين بنسبة 15% بحلول العام 2025 وعلى مدار فترة سريان الاتفاقية، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بتحقيق نسبة التوطين الإجمالية لتمثل 15% من إجمالي عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع المبادرة النوعية التي أطلقتها مجموعة ماجد الفطيم حول رفع نسبة التوطين، ودعم الأجندة الوطنية وأهداف برنامج "نافس"، وبما للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستحرص كل من مطارات دبي وشركة إنوڤا، على توفير فرص عمل للكوادر المواطنة الحاصلة على فترة تدريب مناسبة، والخريجين الجدد، والكفاءات التي تتمتع بخبرة مهنية في المجالات الإدارية، والإشرافية والفنية على حد سواء، بهدف تعزيز تنافسيتهم وقدراتهم العملية ودعم مسيرتهم المهنية. كما سيتم تنفيذ خطة العمل وفقاً لعدة مراحل تتضمن خضوع المواطنين الإماراتيين إلى تدريب شامل يُمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل ضمن قطاع الطيران.