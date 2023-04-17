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الاقتصادي

«موانئ وجمارك دبي» تحقق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022

«موانئ وجمارك دبي» تحقق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022
17 ابريل 2023 14:23

دبي (الاتحاد)

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أشاد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بجهود فرق العمل بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحت إشراف وتوجيه القيادات التنفيذية في تحقيق مستهدفات حكومة دبي وأجندتها في المجال الاقتصادي، واعتبرهم رأس المال الأغلى والأهم في منظومة العمل المؤسسي باعتبارهم سفراء المؤسسة أمام شركائها ومتعامليها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء الرمضاني لأسرة المؤسسة على مائدة السحور في فندق الملكة إليزابيث الثانية بميناء راشد بدبي.
وأعلن خلال اللقاء عن تحقيق المؤسسة مستهدفات خطتها الاستراتيجية والمالية للعام الماضي 2022، مشيداً بجهود فرق العمل في تحقيق تلك الإنجازات، وداعياً إلى بذل المزيد من الجهود بهمة عالية وروح متفانية للارتقاء بمكانة المؤسسة على خريطة العمل الحكومي وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة.
وتابع ابن سليّم: «أنتم شركاء النجاح.. سفراء المؤسسة.. نعتمد عليكم في اتباع استراتيجيتنا وتحقيق رؤيتنا لجعل مدينتكم مركزاً رائداً مستداماً يدعم نمو القطاع الاقتصادي على المستوى العالمي».
وفي سياق متصل، أشار إلى إطلاق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلسلة من المبادرات بعنوان «رمضان الخير»، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، بهدف تعزيز مبادراتها المجتمعية وترسيخ روح العطاء والعمل الإنساني والمجتمعي، حيث اشتمل البرنامج العديد من المبادرات الخيرية، منها حفر بئر في جمهورية الهند، ومبادرة كسوة العيد للأسر المتعففة، علاوةً على توزيع وجبات إفطار صائم على العمال، وتنظيم محاضرة دينية عن فضل العشر الأواخر، وتقديم الرعاية لعدد من البطولات الرمضانية.
وأكد ابن سليّم على التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتنفيذ توجهات حكومة دبي واستراتيجيتها لتحقيق التنمية المجتمعية، ومواصلة جهودها لدعم النمو الاجتماعي الإمارة من خلال سلسلة الفعاليات المتنوعة، وحزمة من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية التي يتم تنظيمها على مدار العام، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين.
وقال: «نتبنى استراتيجية هدفها ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة ونلتزم ضمن سياستنا بخدمة المجتمع، وتعزيز روح العطاء والتضامن والتكافل بين الموظفين وإشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية. ونحرص على دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز التفاعل مع مختلف فئات المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

موانئ دبي العالمية
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