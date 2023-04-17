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جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42

جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
17 ابريل 2023 13:31

أعلنت "جي 42"، المجموعة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تدشين شركة "M42"، كأول شركة من نوعها في مجال خدمات الرعاية الطبية المتكاملة، وذلك من خلال شراكة بين "جي42 للرعاية الصحية" و"مبادلة للرعاية الصحية".

ستعمل الشركة الجديدة على تقديم رعاية دقيقة للمرضى وفق أعلى المستويات، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات تحليل البيانات المتوفرة لدى "جي 42 للرعاية الصحية"، وخدمات الرعاية الصحية الشاملة عالمية المستوى لدى مبادلة للرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن تحدث الشركة الجديدة نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية من خلال تسخير أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية من أجل تحسين النتائج الاكلينيكية التي يحصل عليها المرضى.

وستركز شركة "M42"، تحت قيادة حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، على الاستفادة من فرص التوسع وتأسيس شراكات مع المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "M42": "نحن سعداء بتدشين M42 ونأمل أن تتمكن من إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم. ستعمل هذه الشركة الجديدة على توظيف الابتكار من أجل تقديم رعاية متخصصة ودقيقة للمرضى تسهم في الارتقاء بمستوى حياتهم. ونحن واثقون من أن الشركة الجديدة ستتمكن من تزويد خبراء الرعاية الصحية بأحدث منتجات التكنولوجيا التي تتيح لهم تقديم رعاية مثالية للمرضى. ومن جانب آخر، ستوفر "M42" منصة نستطيع عبرها التوسع عالمياً والتعاون مع شركاء عالميين لإيجاد حلول لأصعب التحديات الصحية."

وستتولى "M42" إدارة العديد من مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية و"جي42 للرعاية الصحية"، والتي تضم كلاً من أمانة للرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، ومستشفى هيلث بوينت، وشبكة المراكز المتخصصة التابعة لمستشفى هيلث بلس، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري، ومؤسسة "آي آر أو اس" المتخصصة في إجراء أبحاث الرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، والتي تعد مركزاً للتميز في مجال الأوميكس في دولة الإمارات، وغيرها من المرافق.

وكانت "جي 42 للرعاية الصحية" و"مبادلة للرعاية الصحية" قد أعلنتا في أكتوبر 2022 عن تعاون جديد بينهما بهدف إنشاء شركة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الطبية المتكاملة.

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