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ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة
17 ابريل 2023 12:07

 ارتفع الدولار اليوم الاثنين وسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مايو.


وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة ليبقى بعيداً عن أدنى مستوى في عام الذي سجله يوم الجمعة عند 100.78 نقطة.

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وسجل المؤشر يوم الجمعة خسارة للأسبوع الخامس على التوالي بعدما أدت مؤشرات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم في الولايات المتحدة لزيادة التوقعات بألا يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعاً.
وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.0986 دولار، كما تراجع الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2412 دولار.

وتتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 81 بالمئة تقريباً أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعاً من توقعات بنسبة 69 بالمئة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات
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