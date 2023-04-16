ارتفاع الطلب على العقارات المستدامة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت المشاريع العقارية المستدامة شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين في أبوظبي، وسط زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية المستدامة، والتي تتميز باستخدام أنظمة تعزز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، وتعتمد تقنيات نظيفة تحد من الانبعاثات الكربونية.

وكشفت شركة الدار العقارية، مؤخراً، عن بيع كافة وحدات المرحلة الأولى من مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، والتي تضم 512 شقة وتاون هاوس، بقيمة مليار درهم، وذلك فور طرحها للبيع خلال شهر يناير الماضي، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة. وكشفت «الدار» خلال العام الحالي عن عدة مشاريع جديدة، مؤكدة التزامها بمفهوم الاستدامة بتلك المشاريع.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن هناك زيادة في الوعي والإقبال على المشاريع المستدامة، والتي توفر بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات، وتعتمد أنظمة المياه عالية الكفاءة، وحلولاً تسهم في خفض تكاليف الطاقة، فضلاً عن منشآت إعادة التدوير.

وكشف تقرير لشركة زازين بروبرتيز مؤخراً، عن تزايد الاهتمام بالعقارات المستدامة، مشيرة إلى أن 80% من المستثمرين في قطاع العقارات الإماراتي اليوم يركزون على الاستدامة، ويشاركهم المستثمرون الأجانب هذا التوجه أيضاً، حيث أبدى نحو 70% منهم استعداده لدفع مبالغ إضافية لشراء العقارات المستدامة.

وتتصدر دولة الإمارات اتجاهات الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتلك النسبة الأكبر من المباني الخضراء على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تواصل جهودها لتحقيق مزيد من التميز.

مبانٍ خضراء

وأطلقت «الدار» فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم 237 منزلاً، حيث أكدت الشركة أنه في إطار التزامها بمفهوم الاستدامة، سيعتمد «منارة ليفنج» مجموعة من تدابير التصميم والبناء المستدامة، بما في ذلك استخدام أنظمة تساعد على استهلاك المياه بكفاءة، وتقنيات المباني الخضراء، ومواد البناء المستدامة.

وأعلنت الدار العقارية مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» بمنطقة الشامخة في أبوظبي، والذي يضم 630 وحدة، موضحة أنه في إطار التزام «الدار» بمفهوم الاستدامة، سوف تعتمد المباني السكنية في «ريمان ليفينج» العديد من عناصر وتدابير التصميم والبناء المستدامة، بما في ذلك تقنيات المباني الخضراء واستخدام الأنظمة المتخصصة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه بكفاءة.

وأطلقت الدار العقارية نهاية شهر مارس الماضي 204 شقق وبنتهاوس، ضمن مشروع «ذا سورس» بمجمّع «سعديات غروف»، حيث يعتمد «ذا سورس» العديد من تدابير الاستدامة الاجتماعية والبيئية في كافة جوانب المشروع، وقد تم تصميمه ليحصل على تصنيف لؤلؤتين حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤة من برنامج «استدامة».

وسيضم المشروع مجموعة من عناصر التصميم المستدامة التي تعمل على تقليل انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك المياه، عبر كافة مراحل التصميم والبناء والعيش فيه.

طلب مرتفع

وأوضح ناصر مال الله الحمادي المحامي والمتخصص في الشؤون العقارية، ارتفاع الطلب على المشاريع التي توفر حلولاً مستدامة، مع زيادة الوعي والاهتمام بالسكن في المباني المستدامة، والتي تستخدم أنظمة تساعد على استهلاك المياه بكفاءة، وتقنيات المباني الخضراء، وتضم مجموعة من عناصر التصميم المستدامة التي تعمل على تقليل انبعاثات الكربون. ولفت إلى أن بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من مشروع مشروع المدينة المستدامة الذي أطلقته «الدار العقارية» مؤخراً في جزيرة ياس، يعكس حجم الطلب على المشاريع المستدامة.

وسيتم تشغيل المشروع باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية المركبة على أسطح مباني مواقف السيارات، بالإضافة إلى أنظمة المياه عالية الكفاءة، وتقنيات الاستدامة، ومنشآت إعادة التدوير.

مدينة مصدر

أكد رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، زيادة الإقبال على المشاريع العقارية المستدامة بأبوظبي، مثل المشاريع السكنية في مدينة مصدر، بالإضافة إلى مشروع المدينة المستدامة - جزيرة ياس.

وتلتزم كل المباني داخل مدينة مصدر بتحقيق متطلبات تصنيف «3 لآلئ» كحد أدنى وفق نظام «استدامة»، أي أنها مصممة بحيث تخفض استهلاك الطاقة والمياه بنحو 40% على أقل تقدير، مقارنة بالمعايير القائمة.

وحلت مدينة مصدر، التي من المقرر أن تستضيف عند اكتمالها 52 ألف مقيم، إلى جانب توفير 40 ألف فرصة عمل ودراسة ضمنها، في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المناسبة في أبوظبي، وفقاً لتقرير «بيوت» و«دوبيزل» عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2022، الذي أشار إلى ارتفاع سعر المتر المربع بنحو 0.48%، فيما ارتفع العائد على الاستثمار بالمدينة إلى 7.18%. وأكد الطوباسي زيادة الطلب على المشاريع العقارية في مدينة مصدر، في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية، فضلاً عن الموقع المتميز بالقرب من مدينة خليفة. وتواصل شركات عقارية في أبوظبي تطوير 6 مشاريع في مدينة مصدر، توفر أكثر من 2200 وحدة سكنية. وتباشر شركة ريبورتاج العقارية، في مدينة مصدر، تطوير مشاريع «بلازا» و«الواحة رزيدنس 1» و«الواحة رزيدنس 2» و«ذا جيت» و«ليوناردو ريزيدنس»، فيما تباشر شركة سيادة للتطوير تطوير مشروع المهرة السكني.

وشهد عام 2019 افتتاح «مصدر» لمجمع الاتحاد السكني المستدام الذي يضم 500 شقة موزعة على 11 مبنى.

مدن مستدامة

شهدت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ودايموند ديفلوبرز، خلال العام الماضي، بيع أول مرحلتين بالكامل، بما في ذلك 604 فيلات، كما تم إطلاق المرحلة الثالثة التي تتضمن 324 فيلا، وتم تسليم جميع وحدات المرحلة الأولى، في حين تكتمل عمليات تسليم وحدات المرحلة الثانية والثالثة في عامَي 2023 و2024 على التوالي.

وتمتد مدينة الشارقة المستدامة، على مساحة 7.2 مليون قدم مربعة، وتضم 1250 فيلا مستدامة موزعة على أربع مراحل.

وفي إمارة دبي، تعد «المدينة المستدامة» التي تم تدشينها في 2016 أول مجتمع مستدام بالكامل في العالم، وأول مشروع ينتج كامل احتياجاته من الطاقة في المنطقة.