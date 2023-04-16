«أبوظبي الإسلامي» يطلق منصة «اعرف عميلك»

أبوظبي (الاتحاد)

بات مصرف أبوظبي الإسلامي، أول مصرف إسلامي يبدأ بتشغيل منصة (اعرف عميلك) القائمة على تقنيات «بلوك تشين» في دولة الإمارات، المبادرة والمنظومة الوطنيّة الرامية لتسهيل تبادل ومشاركة بيانات العملاء الموثوقة بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية.

وقال أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعد تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك عبر أول منصة للتعرف على العميل، قائمة على البلوك تشين في دولة الإمارات، خطوة في غاية الأهميّة للاستمرار في جذب المستثمرين إلى هذا السوق. حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لهذه المنظومة المتكاملة في تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية والامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات».

بدوره، قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يأتي انضمام مصرف أبوظبي الإسلامي لمنصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية البلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من هدف واضح يتمثل في تطوير عملياتنا الداخلية وتوفير طرق أكثر أمانًا للتعامل مع البيانات وتبادلها».