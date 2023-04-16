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الاقتصادي

«أبوظبي التجاري» و«الهلال» يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات رقمية بالمملكة المتحدة

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
17 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، توقيع اتفاقية جديدة مع بنك لندن والشرق الأوسط ومقره لندن، بهدف إتاحة الفرصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة المتحدة من خلال بنك Nomo.
وتتيح هذه الاتفاقية للعملاء فتح حسابات جارية وحسابات توفير متعددة العملات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على التمويل العقاري لامتلاك عقارات في المملكة المتحدة، والذي سيتم إتاحته باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية من خلال تطبيقي ADCB-Nomo وAl Hilal-Nomo اللذين تم إطلاقهما حديثاً. 
وبموجب هذا التعاون، سيتمكن العملاء من الاستفادة من تجربة مصرفية فريدة تتميز بالسرعة والسهولة، وتمكنهم من إدارة حساباتهم والتحكم بها في المملكة المتحدة من دون مغادرة الإمارات العربية المتحدة، ما يعد نجاحاً جديداً لمجموعة بنك أبوظبي التجاري في مواكبة أحدث التقنيات والاستمرار بتقديم تجربة رائدة لعملائها.
ينضوي بنك Nomo، الذي تأسس بهدف تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء المتواجدين في الشرق الأوسط، تحت مظلة بنك لندن والشرق الأوسط التابع لبنك بوبيان، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط.
وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة مصرف الهلال: «تأتي هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانة المجموعة الريادية وتميزها في تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء وتزويدهم بحلول مصرفية رقمية مبتكرة. وسيساهم تطبيقا ADCB-Nomo وAl Hilal- Nomo في تزويد العملاء بالخدمات المصرفية الدولية بكل سهولة وأمان، وإتاحة الفرصة لعملائنا الذين لديهم اهتمام بأسواق المملكة المتحدة للاستفادة من خدمات تمويل جديدة».
وسيتيح التطبيقان للعملاء التعامل بست عملات مختلفة، وهي الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال السعودي دون دفع أي رسوم، كذلك إرسال الأموال إلى حسابات مصرفية في المملكة المتحدة دون أي رسوم، وإمكانية الادخار في حسابات الوديعة الثابتة لأجل بعملتي الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي. فضلاً عن تمكين العملاء من الحصول على تمويل لشراء عقارات في المملكة المتحدة، سواء لغرض الاستثمار أو كمنزل ثانٍ.
من جهته، قال عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان: «يسرنا التعاون مع مؤسسة مصرفية رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ترسي معايير جديدة في التميز والأمان والابتكار كبنك أبوظبي التجاري. وتهدف شراكتنا إلى منح العملاء في دولة الإمارات فرصاً فريدة لاستثمار ثرواتهم وإدارتها دولياً، وتبسيط الإجراءات المصرفية وتجنيبهم دفع رسوم عالية لقاء المعاملات العابرة للحدود».

بنك أبوظبي التجاري
لندن
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الإمارات
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