«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعلن تعديلات هيكلية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، تعديلات هيكلية جديدة في أعمال الشركة شملت دمج مهام عمليات الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية، في خطوة تسهم في تعزيز مسيرة نمو الشركة، من خلال تطوير عملياتها التجارية بما يلبي تطلعات عملائها.

وتسهم التعديلات الهيكلية الجديدة في تبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة، بما يرسخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لاعباً رئيسياً في صناعة التأمين فيما، وشكل تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة عاملاً مهماً في رسم ملامح هيكلية الأعمال المؤسسية الجديدة للشركة.

وبهذه المناسبة، قال تشارالامبوس مايلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تلتزم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين دائماً بتقييم الفرص وإيجاد أفضل السبل لتعزيز كفاءة عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء، وسيساهم فريق العمل الموسع، بما في ذلك مهام عمليات الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية التي تم دمجها في تعزيز إيرادات الشركة وتحقيق التميز المؤسسي وتعزيز رضا العملاء».

وبموجب التعديلات الهيكلية الجديدة، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مسيرتها الرائدة في قطاع التأمين انطلاق من مكانتها الراسخة، وتقديم حلول فعالة لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتطورة لعملائها.