انتعاش الطلب يرفع أسعار الحجوزات الفندقية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت أسعار الإقامة الفندقية في مختلف إمارات الدولة ارتفاعاً كبيراً بحجوزات عطلة عيد الفطر المبارك، مدفوعة بانتعاش الطلب من السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية الأخرى.

وتوقع مديرو فنادق أن ترتفع نسب الإشغال خلال عطلة عيد الفطر بنحو %10 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تتراوح زيادة الأسعار ما بين 10 و%15، لافتين إلى أن القطاع الفندقي في الدولة يشهد موجة قوية من الانتعاش منذ بداية العام الجاري، رفعت متوسط مستويات الإشغال إلى أكثر من %85 لتكون بين الأعلى عالمياً.

وأشار هؤلاء إلى تصدر الفنادق والمنتجعات الفندقية الطلب على حجوزات الإقامة، تلتها فنادق المدينة المتصلة والقريبة من المراكز التجارية، متوقعين أن يستمر الطلب المرتفع على الفنادق حتى نهاية شهر مايو المقبل مع استمرار زخم المعارض والمؤتمرات وعودة الطلب من الأسواق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن التوسع في أعداد الزوار من الأسواق الجديدة.

وقال نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي، إن مستويات الإشغال الفندقي خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر فاقت التوقعات، حيث بلغت نسبة الإشغال بالمنتجع الذي يضم أكثر من 800 غرفة وجناح، 100%، بمتوسط عدد نزلاء زاد عن 1850 نزيلاً.

وأوضح غوشة، أنه من منذ بداية شهر أبريل الجاري قام الفندق بوقف الحجز لعدم توفر غرف كافة، ووصوله إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، لافتاً إلى امتداد الحجوزات الكاملة حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وتوقع غوشه أن يمتد زخم الطلب على الإقامة الفندقية حتى منتصف يونيو المقبل، حيث تشير الحجوزات الأولية بالمنتجع إلى حجز أكثر من 80% من الغرف حتى 15 يونيو، الأمر الذي يبشر بموسم صيفي استثنائي.

وقال مدير عام فندق ريو دبي: إن الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات ودبي منذ بداية العام الجاري، أسهم في رفع مؤشرات أداء القطاع الفندقي بوجه عام لمستويات قياسية، سواء على صعيد الإشغال أو الأسعار أو العائد على الغرف المتاحة، موضحاً أن المنتجع حقق نمواً في الإشغال والأسعار منذ بداية العام بنحو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأسواق، أشار غوشة إلى قوة الطلب من الأسواق الخارجية التي تشكل 100% من نزلاء المنتجع.

من جهته توقع حسام كمال، مدير عام فندق أمواج روتانا، أن يسجل الفندق نسبة إشغال عالية جداً، خلال عطلة عيد الفطر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من السياح الدوليين، لافتاً إلى أن موقع الفندق يشكل أيضاً عاملاً مهماً في جذب العديد من الفئات من ضمنها سكان الإمارات المختلفة الذين يرغبون بقضاء عطلة قصيره بالفنادق.

وأوضح كمال أن الفندق يشهد منذ بداية شهر رمضان تسجيل معدلات إشغال مرتفعة على صعيد الغرف، فضلاً عن الزخم القوي على المطاعم، مع تقديم الفندق بوفية الإفطار وموائد السحور في الهواء الطلق، إضافة إلى القاعات الداخلية، ما جذب أعداداً كبيرة من الضيوف الأفراد والشركات.

وأشار إلى تنوع أسواق النزلاء خلال شهر رمضان وحجوزات عطلة العيد، خاصة من الأسواق الرئيسية مثل السوق الروسي، المملكة المتحدة، السوق الأوروبي وطبعاً المملكة العربية السعودية والسوق الخليجي، وبالإضافة إلى النزلاء من السوق المحلي.

بدوره، قال شريف مدكور مدير عام ميديا روتانا، دبي، إن الفندق سجل خلال شهر رمضان المبارك، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الحجوزات، والتي تجاوزت نسبة الإشغال في الأعوام السابقة في رمضان، وربما يعود ذلك إلى توقيت رمضان هذا العام، وتزامنه مع الأجواء الاستثنائية في الطقس.

وأوضح أنه إلى جانب ارتفاع الطلب على الإقامات الفندقية، شهدت مطاعم الفندق كذلك إقبالاً كبيراً من النزلاء والضيوف، للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

وتوقع مدكور أن ترتفع نسبة الإشغال في فندق ميديا روتانا- دبي خلال عطلة عيد الفطر إلى مستويات عالية تتجاوز 90%، مع مواصلة المطاعم استعداداتها كذلك للاحتفال بالعيد عن طريق تقديم برانش العيد. وفي السياق ذاته توقع تيموز إيلغاز، مدير عام فندق سنترو البرشاء وفندق أرجان مدينة دبي للإعلام، وداماك هيلز 2، أن تشهد الفنادق نسبة إشغال عالية جداً في عطلة عيد الفطر، في ظل الطلب القوي من السوق المحلي وتفضيل شريحة كبيرة من الأسر قضاء العطلة بالفنادق بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار.