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الاقتصادي

الإمارات تستعرض فرص الاستثمار الصناعي في «هانوفر ميسي»

عمر السويدي
16 ابريل 2023 03:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تترأس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوفد الإماراتي المشارك في معرض «هانوفر ميسي»، أكبر معرض عالمي متخصص بالقطاع الصناعي، في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، في هانوفر بألمانيا، لاستعراض فرص الاستثمار النوعية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
ويضم الوفد الإماراتي المشارك في المعرض أعضاء من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة «أدنوك»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «كيزاد»، إحدى أكبر المنظومات التجارية واللوجستية والصناعية في العالم، ومدينة دبي الصناعية، مركز التصنيع الرائد، عضو مجموعة «تيكوم».
ويستضيف الوفد، ضمن مشاركته في المعرض، جلسات نقاشية وحوارات مع مجموعة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في ألمانيا، يسلط خلالها الضوء على ما توفره دولة الإمارات من إمكانات وحوافز داعمة وجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز فرص تأسيس الأعمال الصناعية وتحقيق النمو والتوسع.
وسيرأس اجتماع الطاولة المستديرة الذي يحمل شعار «اصنع في الإمارات: الإمارات مركز صناعي عالمي»، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيستضيف مجموعة واسعة من الشركات الألمانية والأوروبية. 
وسيسلط الاجتماع الضوء على المنظومة الصناعية لدولة الإمارات ورؤيتها للنمو؛ وكيفية استفادة الشركات الألمانية من التعاون مع الكيانات الإماراتية ومن الحوافز المتاحة للاستثمار والمشاركة في نمو المنظومة التصنيعية في الإمارات. كما سيتناول بعض تجارب وحلول تعزيز عوائد الاستثمار لعدد من الشركات الوطنية الرائدة، والمزايا والمكنات التي تحصل عليها الشركات الأجنبية في دولة الإمارات.
وسينظم الوفد جلسة حوارية يناقش فيها القدرات الصناعية لدولة الإمارات وممكناتها، بما في ذلك التمويل الأخضر والبنية التحتية واللوجستية المتقدمة وإمدادات الطاقة الخضراء، والاستدامة والتحول التكنولوجي في الصناعة، والطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الفعالية، بالتعاون مع شركائها من أعضاء الوفد، على الترويج لدولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والاستدامة والابتكار، ووجهة استثمارية جذابة، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الإمارات
الاستثمار الصناعي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
القطاع الصناعي
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