مصر تعلن ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

القاهرة (رويترز)

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية عبر ممارسة دولية على أن تصل الشحنات بين 25 مايو و15 يونيو.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتلقي العروض هو 19 أبريل، وينبغي على التجار تقديم عروض على أساس الدفع عند الاطلاع وخطابات اعتماد مدتها 180 يوماً، على أن تختار الهيئة من بينها.

وأعلنت الهيئة ممارسة للزيوت النباتية المحلية أمس لشراء ألف طن على الأقل من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس للتسليم بين 20 مايو و15 يونيو. وآخر موعد لتقديم العروض هو 19 أبريل أيضاً.