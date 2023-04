%10 نمو برمجيات السياحة والترفيه في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تنمو سوق الخدمات الرقمية للسياحة والترفيه (LET) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %9.73 خلال الفترة من 2023 إلى 2028، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات الذي أكد أن النمو في مواقع الترفيه والتسلية والتراث والصناعات السياحية أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الرقمية مثل حجز التذاكر وتخطيط الرحلات والخدمات الأخرى في الدولة. وتعد الخدمات الرقمية للقطاع هي تلك التقنيات التي تستخدمها السياحة وأماكن الترفيه لجعل عملياتها سلسة وتوفر تجارب تفاعلية للضيوف بشكل فعال وتستخدم الخدمات الرقمية في المواقع السياحية لأنشطة مثل الإدارة غير النقدية، وإدارة قوائم الانتظار، وأنظمة التذاكر عبر الإنترنت، واللافتات الرقمية، وإدارة المخزون. وأرجع التقرير نمو سوق الخدمات الرقمية بقطاع السياحة والترفيه إلى الاستثمار الحكومي المكثف في صناعة السفر والسياحة حتى باتت الإمارات وجهة رئيسة لكل من رجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه نتيجة إلى العدد المتزايد من الزوار الأجانب زادت الحاجة إلى العديد من الخدمات الرقمية مثل إدارة العملاء والتحكم في الوصول وإدارة حسابات الضيوف وما إلى ذلك.

متنزهات ترفيهية

أشار التقرير إلى أنه نتيجة وجود العديد من المتنزهات الترفيهية لاسيما في أبوظبي ودبي والتي تجذب الزوار لأنشطة المغامرات فمن المتوقع أن يتزايد الطلب على الخدمات الرقمية في سوق السفر والسياحة خلال الفترة القادمة. وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أن العديد من مزودي الخدمات الرقمية يعملون بموجب اتفاقية مع مناطق الجذب لتوفير تجربة جذابة للضيوف من خلال الاستفادة من تفاعلات العملاء متعددة القنوات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وأساور تحديد الهوية بموجات الراديو «RFID» والأكشاك الذكية واللافتات الرقمية.

وتوقع أن يؤدي الاتجاه المتزايد لبناء وجهات ترفيهية فريدة من نوعها تتميز ببروتوكولات الإنترنت العالمية وأفضل مناطق الجذب العائلية والمتنزهات الترفيهية وما إلى ذلك إلى نمو كبير في سوق السفر والسياحة في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد التقرير أن معدل تبني الصناعات في دولة الإمارات للتقنيات أعلى بكثير، مرجعاً ذلك إلى الدعم الحكومي المستمر من خلال تقديم استراتيجيات مختلفة مثل استراتيجية الميتافيرس، وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 وبالتالي، لم يكن قطاع الترفيه والسياحة استثناءً في اعتماد الخدمات الرقمية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن مشغلي المتنزهات الترفيهية والجذب زادوا استثماراتهم في الخدمات الرقمية لإنشاء تجارب غامرة ومتصلة بالكامل للضيوف، ومع وجود شركات عملاقة أصبح تكامل الخدمات مثل التذاكر ونقاط البيع وغيرها أسهل لمناطق الجذب الترفيهية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ونظراً لارتفاع السياحة والاعتماد المعزز للتقنيات وحوافز الخدمات الرقمية من المتوقع أن يتسارع سوق الخدمات الرقمية للترفيه والسياحة (LET) في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2023-2028.

مشاريع البناء

وقال التقرير إنه بهدف تنويع اقتصادها وخلق فرص العمل، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات نشطة في السياحة والضيافة وصناعة الترفيه ومن بين مشاريع البناء الجارية متحف زايد الوطني، وجوجنهايم أبوظبي، وغيرهما، مضيفاً أن افتتاح المناطق السياحية الجديدة سوف يجذب العديد من الزوار، مما يزيد من متطلبات الخدمات الرقمية.

وأضاف أن استراتيجية حكومة الإمارات للسياحة الداخلية تهدف إلى جذب السياح في الدولة، وبالتالي دعم صناعة الترفيه والتسلية والسياحة ويتم ذلك لتطوير البنية التحتية ودمج الخدمات الرقمية في مناطق الجذب الخاصة بهم لتوفير تجربة مريحة وسلسة لعملائهم، وفق التقرير ذاته. وقال إن شهية المستهلك المتزايدة باستمرار للحصول على أفضل تجربة سفر والتطور المتزايد وفتح بنية تحتية ترفيهية جديدة لجذب السياح إلى الدولة من شأنه تسريع متطلبات الخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة.

تجزئة السوق

ووفق التقرير وبناء على نوع الخدمات الرقمية للترفيه والتسلية والسياحة «LET» تتنوع المناطق السياحية إلى متنزه، مدينة ترفيهية، ملاه مائية، حوض أسماك، متحف، وملاعب ومسارح وحدائق المغامرات والغطس وصالات البولينج وغيرها.

وقال إنه من بين كل ذلك ، اكتسبت مناطق الجذب السياحي مثل المتاحف الحصة السوقية الرئيسة خلال 2018-2022، بسبب ارتفاع بناء وتطوير المتاحف والمتنزهات الترفيهية في الدولة وتم مؤخرًا افتتاح مناطق الجذب السياحي مثل متحف أم القيوين الوطني، و GAME OVER Escape Rooms، و Crystal Lagoon Theme Park، وسنو أبوظبي، وما إلى ذلك وهو الأمر الذي أسهم في زيادة طلب السوق على الخدمات الرقمية لتوفير تجارب سلسة للعملاء.

وتستفيد مناطق الجذب من مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية مثل أنظمة التذاكر، وإدارة حسابات الضيوف، وما إلى ذلك وعلاوة على ذلك، بدأ كبار مشغلي المتنزهات الترفيهية في تزويد الزائرين بحزم شاملة وتذاكر متعددة المتنزهات، والتي تمنح الزوار الدخول إلى العديد من المتنزهات الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمطاعم القريبة، ومراكز النقل، وفق التقرير.

الخدمات الرقمية للسياحة الترفيهية والتسويق الرقمي

أشار تقرير MarkNtel Advisors إلى أن الخدمات المقدمة عبر الخدمات الرقمية للترفيه والتسلية والسياحة، التسويق الرقمي من جهة، وخدمات المبيعات والدعم من جهة أخرى والتي تتضمن المعلومات وإصدار التذاكر (التذاكر عبر الإنترنت، أكشاك الخدمة الذاتية) والإدارة غير النقدية، والعلاقة مع العملاء والإشارات الرقمية، وصلاحية التحكم وصلاحية الدخول والتحليلات، ونظام الأطعمة والمشروبات (مبيعات الأطعمة والمشروبات، إدارة المخزون / الوصفات) وإدارة قائمة الانتظار والتنقل، ونقطة المبيعات وخدمات كونسيرج العملاء وإدارة العمليات (إدارة الموظفين، إدارة المرافق) والخدمات المجمعة و (أمن تكنولوجيا المعلومات، دعم الشبكة، إدارة الخزانة المتكاملة).

وتوقع أن تشهد خدمات التسويق الرقمي نموًا كبيراً في سوق السفر والسياحة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2023 إلى 2028 نظراً للاتجاه المتزايد للمتنزهات الترفيهية، ومناطق الجذب السياحي، والمتاحف، وحدائق الجولات، والمواقع الثقافية التي تستخدم خدمات التسويق الرقمي مثل»فيسبوك» و»يوتيوب»، وحملات العلامات التجارية الاستهلاكية، وبرامج الإعلان عبر الإنترنت لزيادة اهتمام السياح حول العالم.

وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون المتزايد بين أماكن الجذب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير لجذب السياح عزز من قوة قطاعي الثقافة والسياحة في العاصمة ويزيد من قدرته على النمو بشكل مستدام.