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الأسهم اليابانية تواصل الصعود

الأسهم اليابانية تواصل الصعود
15 ابريل 2023 02:38

طوكيو (رويترز) 

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة السادسة على التوالي أمس في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ يوليو مدعوماً بارتفاع وول ستريت خلال الليل وصعود سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو.
وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.2 بالمئة عند 28493.47 نقطة وسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.54 بالمئة وهو الأكبر منذ نوفمبر.
وفي الولايات المتحدة، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 1.3 بالمئة وارتفع مؤشر ناسداك اثنين بالمئة خلال الليل.
وتقدمت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة في اليابان إذ ارتفع سهم سوني 1.68 بالمئة ونينتندو 1.82 بالمئة.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر خلال الليل إلى دعم أسهم شركات الطاقة فارتفع سهم إيتوتشو وماروبيني 4.48 و3.35 بالمئة على التوالي.
وصعد سهم فاست ريتيلينج إلى 9.75 بالمئة في أعلى مستوى له منذ مارس 2021.
ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 140 وهبط 69 واستقر 16.

الأسهم اليابانية
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