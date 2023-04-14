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الاقتصادي

الصناديق السيادية تعزز محافظها من الأسهم الصينية

مستثمرون يتابعون شاشة تداول أسعار الأسهم الصينية (أرشيفية)
15 ابريل 2023 02:38

شنغهاي (رويترز) 

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تعمل صناديق سيادية كبيرة في الشرق الأوسط على تعزيز محافظها من الأسهم الصينية، ويقول المستثمرون إن شهيتها تتزايد مع تحسن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الجانبين.
وتتزامن هذه المساعي مع تكثيف الجهود في الصين لاجتذاب أموال الشرق الأوسط ومع مساعي بكين لتسوية عقود النفط باليوان، الأمر الذي يخلق طلبا بين بائعي النفط على الأصول المقومة بالعملة الصينية.
كما تأتي في وقت يرصد فيه مديرو الاستثمارات تحولا إيجابيا في المعنويات تجاه الصين في المنطقة، بينما تُبقي الكثير من الصناديق الأجنبية الأخرى على تشككها أو إحجامها عن الاستثمار في الصين.
وقال جيسون شو مؤسس شركة راليانت جلوبال أدفيزورز في هونج كونج إن «الرغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة تزيد الاهتمام بالاستثمار في الصين وفي تأسيس علاقة تجارية أقوى مع الصين بما في ذلك تبني البترويوان». وذكر شو أنه زار مؤخرا منطقة الشرق الأوسط لعقد لقاءات مع مسؤولي الصناديق السيادية وصناديق التقاعد التي «تتطلع للاستثمار في الصين».  وعلى النقيض، لا تزال بعض الأموال الغربية تتوخى الحذر في الاستثمار في الصين وسط التوترات الجيوسياسية حول تايوان والمخاوف التنظيمية التي تتعلق بامتلاك الأصول الصينية.
وقال جي لو، رئيس الاستثمارات في الصين لدى روبيكو الهولندية لإدارة الأصول «من الناحية السياسية، لا توجد مثل هذه المشكلة بالنسبة لمستثمري الشرق الأوسط».

الصناديق السيادية
الأسهم الصينية
الصين
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