تفاهم بين «بريسايت» و«الاتصالات والاقتصاد الرقمي» السنغالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جي42، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية السنغال، بهدف تسريع مبادرات التحول الرقمي والفوائد الاقتصادية لمواطني السنغال.

وبموجب الاتفاقية، تعمل شركة «بريسايت» عن كثب مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية السنغال على توفير الدعم وتقديم الحلول المتكاملة باستخدام تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الخدمات الحكومية، ما سيعزز كفاءة العمليات الحكومية ويوفر بيئة أعمال أفضل، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ووقّع مذكرة التفاهم توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، وموسى بوكار ثيام، وزير تقنية المعلومات والاتصالات في جمهورية السنغال.

وقال موسى بوكار ثيام: «تُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين السنغال رقمياً. وسيمكننا ذلك من الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستوفرها شركة بريسايت لتحويل الخدمات الحكومية، واستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز التطوير».

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام: «يسر بريسايت أن تدعم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية السنغال في تطوير مبادراتها الرقمية. وسيتم استخدام خبرتنا العميقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الوزارة الاستراتيجية بشكل أفضل، ودفع عجلة مبادرات التحول الرقمي في السنغال. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الوزارة لتقديم الفوائد الملموسة لشعب السنغال».