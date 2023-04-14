«سيدات أعمال أبوظبي» يسلط الضوء على مهارات رائدات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع «ويو بنك»، حفل سحور رمضاني جمع سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، وسلط الضوء على المواهب والمهارات المتنوعة لرائدات الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها الضيافة وتجارة التجزئة والعناية بالجمال وغيرها.

وجاء حفل السحور كمنصة تفاعلية عززت التواصل البناء وتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال على مستوى الإمارة، وركزت بشكل أساسي على الأعمال والمشاريع التي تملكها وتديرها سيدات الأعمال في الإمارة، إلى جانب الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وبهذا الصدد، قالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «رسخ حفل السحور الرمضاني روح التضامن والدعم بين رائدات الأعمال، وسلط الضوء على الدور الجوهري للتعاون البناء في تحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار. وفي هذا الإطار، يؤكد مجلس سيدات أعمال أبوظبي التزامه المستمر بدعم رائدات الأعمال على مستوى الإمارة في مسيرتهن نحو النجاح، بما يرسخ مساهماتهن الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي».

من جانبها، قالت منى وليد، رئيس قسم الموارد البشرية، رئيس الشراكات الاستراتيجية في منصة «ويو بنك»: «نؤمن بأهمية تمكين السيدات وتعزيز دورهن في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في دولة الإمارات، ونفخر بتعاوننا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي لدعم سيدات الأعمال على تحقيق أهدافهن والمضي في رحلة النجاح».

وقالت فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «نجح مجلس سيدات أعمال أبوظبي بتقديم تجربة إيجابية وملهمة خلال حفل السحور الذي سلط الضوء على أعمال ومشاريع مجموعة من رائدات الأعمال في أبوظبي، واللواتي ساهمن بإثراء الأمسية من خلال مشاركاتهن المتميزة».