3.33 تريليون درهم القيمة السوقية لأسواق الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بقيمة 39.5 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.33 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية في سوقي أبوظبي ودبي أمس.

وتدفقت سيولة بقيمة 7.4 مليار درهم للسوقين خلال الأسبوع، وهيمن المستثمرون المواطنون على معظم التداولات.

سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأواق المالية بقيمة 161.3 نقطة تعادل 1.71% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 9623.05 نقطة، مقارنة مع 9461.7 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، بدعم من مؤشر قطاع العقار الذي ارتفع بأكثر من 7% خلال الأسبوع.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي تداولات بقيمة 5.6 مليار درهم خلال الأسبوع الفائت، تم تنفيذها من خلال 60.4 ألف صفقة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.06 مليار سهم تقريباً. وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 48 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 20 شركة أخرى، فيما استقرت أسعار 33 شركة دون تغيير، وفقاً لأسعار إغلاقها الرسمية أمس، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بنحو 30.4 مليار درهم لتصل إلى 2.7174 تريليون درهم بنهاية الجلسة، أمس، مقارنة مع 2.687 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الموطنين هيمنوا على التداولات خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذوا على 62.5% من إجمالي قيمة التداول، وكانت محصلة تداولاتهم زيادة حصتهم بقيمة 804 ملايين درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي أيضاً 157 مليون درهم صافي شراء.

في حين سجل المستثمرون الأجانب خروجاً من الأسهم الثقيلة وتوجها لزيادة استثماراتهم في الأسهم الصغيرة من حيث السعر، إذ بلغت محصلة تداولاتهم من حيث القيمة 945 مليون درهم (صافي بيع)، في حين زاد حجم محفظتهم من الأسهم بنحو 13 مليون سهم جديد، خلال الأسبوع نفسه.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.68% مقارنة مع مستوى إغلاقه أمس الأول، بدعم من مجموعة العالمية القابضة والشركات التابعة لها.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع تداولات بقيمة 1.05 مليار درهم، وسط صعود ملحوظ لأسعار السوق لبعض الأسهم، مثل شركة ميثاق التي ارتفع سعر سهمها بنحو 15% الحد الأقصى المسموح بالارتفاع به في جلسة واحدة، كما سجل بنك الشارقة ارتفاعاً بنسبة 8.57% ومنازل 5.72% وبيانات 4.7%.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة السيولة التي تدفقت للتداولات 1.8 مليار درهم خلال الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 9.1 مليار درهم لتبلغ 612.3 مليار درهم، أمس، مقارنة مع 603.2 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3491.9 نقطة، مرتفعاً بقيمة 81 نقطة مقارنة مع إغلاقه البالغ 3410.5 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع ارتفاعاً أيضاً في المؤشر العام للسوق بلغت نسبته 0.13% وخيّم اللون الأخضر على معظم الشركات المتداولة.

وخلال الأسبوع الماضي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 826.94 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 46.22% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 713.38 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.88% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 113.56 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 969.37 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.19% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 869.92 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.63% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 99.45 مليون درهم، صافي شراء.