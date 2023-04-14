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11.6 مليار درهم تصرفات تداولات دبي خلال أسبوع

11.6 مليار درهم تصرفات تداولات دبي خلال أسبوع
15 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي، أمس، أكثر من 11.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2246 مبايعة بقيمة 10.19 مليار درهم، منها 226 مبايعة للأراضي بقيمة 5.76 مليار درهم، و2020 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليارات درهم في منطقة مقطرة، تليها مبايعة بقيمة 631 مليون درهم في منطقة الليان 1.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 76 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 265 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 185 مبايعة بقيمة 662 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 252 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.31 مليار درهم، منها 73 رهن أراض بقيمة 367.86 مليون درهم، و322 رهن فلل وشقق بقيمة 941.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 133 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 91 مليون درهم.
أما الهبات، فشهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 143.96 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 29 مليون درهم.

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