35 مليار درهم تمويلات البنوك لقطاعي التجارة والصناعة

أبوظبي (وام)

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي 5.2% أو ما يعادل 35.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاعي التجارة والصناعة، بلغ 720.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 684.9 مليار درهم في يناير 2022. وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري 0.42% أو ما يعادل 3 مليارات درهم مقابل 717.2 مليار درهم في ديسمبر 2022. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 799.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9%، بما قيمته 79.1 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 345.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، فيما بلغ نحو 357.2 مليار درهم للبنوك في أبوظبي، و96.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 659.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي. ووصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 139.5 مليار درهم بما يوازي 17.4%.