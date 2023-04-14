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الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» يختار لك اسم مشروعك

الذكاء الاصطناعي لاختيار اسم النطاق الإماراتي للمواقع الإلكترونية
14 ابريل 2023 23:04

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مبادرة «فكرة اسم» لاختيار اسم النطاق الإماراتي للمواقع الإلكترونية، وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (ChatGPT).

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، حيث يستطيع رائد الأعمال الحصول على اسم نطاق مناسب لنشاط أعماله بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له.

وكثيراً ما يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة تحدي العثور على اسم نطاق يعبّر بشكل مباشر عن نشاطهم بغرض الترويج والوصول إلى أوسع شريحة من العملاء.

مبادرة «فكرة اسم»

وتتولى مبادرة «فكرة اسم» حلاً لهذا التحدي، حيث يتم تقديم وصف النشاط، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو حتى باللهجة العامية، ليحصل المستخدم فوراً على قائمة بأسماء النطاق المرشحة والتي ينطبق عليها شرطان هما التوفّر والملاءمة لطبيعة العمل المراد إنشاؤه.

ولا تتوقف المبادرة عند هذا الحد، بل يمكن للمستخدم أن يسجل النطاق الذي اختاره فوراً عن طريق اختيار مسجّل نطاق معتمد من القائمة التي يجدها أمامه عند معاينة القائمة، ومن ثم النقر على رابط يؤدي إلى صفحة التسجيل عند المسجّل المعتمد لتستكمل بعد ذلك عملية التسجيل، والتي لا تأخذ أكثر من دقائق قليلة.

عصر الثورة الصناعية الرابعة

وقال معالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يأتي تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تشات جي بي تي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكشاف آفاق هذه التقنية وانعكاساتها على العمل الحكومي، باعتبار أنها تمثل ظاهرة متنامية في عصرنا الذي هو عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث خلقت التقنيات الناشئة واقعاً متجدداً يفرض علينا دوماً التفكير في كيفية الاستفادة منها لتقديم خدمات متطورة وغير مسبوقة تضيف قيمة مميزة إلى رحلة المتعاملين. واليوم يُجمع الخبراء على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يترسخ ويتطور بشكل مطرد، وأنه سيؤثر على الكثير من جوانب حياتنا المعاصرة».

وأضاف: «انطلاقاً من دورنا في الإشراف على التحول الرقمي، واستجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة وضعنا خطة متكاملة لتوظيف التقنيات الجديدة ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، واليوم نعلن أول مبادرة إماراتية في هذا السياق وهي مبادرة (فكرة اسم) التي تستهدف شريحة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار التجارية المبتكرة والمستثمرين الجدد».

النطاق الإماراتي (.ae)

ويعد النطاق الإماراتي (.ae) من أكثر النطاقات استخداماً على المستوى الإقليمي، وينبع الإقبال على نطاق .ae من الثقة العالية بالاقتصاد الإماراتي، ومن كون دولة الإمارات تتمتع بحيوية اقتصادية لافتة، وبالتالي فإن الكثير من الشركات مهتمة بأن تكون موجودة في قلب هذا الاقتصاد، سواء على أرض الواقع أو افتراضياً، وذلك من خلال اختيار اسم نطاق إماراتي. ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الجدد وأصحاب الأفكار الاستثمارية الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (TDRA).
 

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المصدر: وام
تشات جي بي تي
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
الذكاء الاصطناعي
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