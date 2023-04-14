خدمة مجانية للمسافرين على متن رحلات «الاتحاد للطيران»

كشفت الاتحاد للطيران، عن باقات «الواي-فلاي» لخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وهي باقة «الدردشة» وباقة «التصفًح»، التي تسهل التواصل مع الأهل والأصدقاء وتصفح الإنترنت أثناء السفر على طائرات الناقلة عريضة البدن. يستفيد جميع الضيوف المسافرين على الاتحاد للطيران من باقة «الدردشة» المجانية طوال مدة رحلتهم عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج ضيف الاتحاد، أو عن طريق إنشاء حساب عضوية جديد قبل السفر للاستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري. وتشمل باقة «الدردشة» المجانية على تطبيقات المراسلة المعروفة، مثل «واتساب»، «ماسنجر»، «وي شات» وغيرها من برامج المراسلات. وسيتمكن الضيوف الراغبون في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أوالعمل خلال رحلاتهم من اختيار شراء باقة «التصفح» مقابل رسوم ثابتة مع عدم وجود قيود على البيانات طوال مدة الرحلة. وللرحلات التي تقل مدتها عن 7 ساعات، يبلغ سعر باقة «الدردشة» 2.99 دولار، وتكون مجانية لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، أما سعر باقة «التصفح» فهو 9.99 دولار على هذه الرحلات. وتبلغ قيمة باقة «الدردشة» 4.99 دولار على متن الرحلات التي تزيد مدتها على 7 ساعات، وتكون مجانية لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، في حين تبلغ قيمة باقة «التصفح» 19.99 دولار على هذه الرحلات. ويحصل أعضاء ضيف الاتحاد من الفئة البلاتينية والفئة الحصرية بالإضافة إلى الضيوف المسافرين على الدرجة الأولى على باقة «التصفح» بشكل مجاني طوال رحلتهم. أما أعضاء ضيف الاتحاد من الفئة الذهبية، فسيحصلون على خصم 25٪ على هذه الباقة. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:«نحن نعلم مدى أهمية البقاء على اتصال بالإنترنت بالنسبة لضيوفنا، ولهذا السبب نحن متحمسون بتقديم مزايا إضافية مجانية خاصة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، ونرحب بالجميع للانضمام إلى برنامج ضيف الاتحاد قبل سفرهم للاستفادة من هذه الباقات بشكل فوري. توفر خدمات «واي-فلاي» بيانات غير محدودة طوال فترة الرحلة، وبذلك سيتمكن ضيوفنا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة، أو العمل أو تصفح الإنترنت حسب رغبتهم» وتابع بالقول:« أسطولنا من الطائرات الحديثة عريضة البدن، مجهزه بالتقنيات المناسبة التي تمكننا من إطلاق هذه الخدمة لضيوفنا ونمنحهم تجربة ممتعة للتواصل طوال رحلتهم». وتستمر باقات التجوال على الطائرات ضيقة البدن المتوفرة حالياً، ما يسمح للضيوف المسافرين من تلقي المكالمات، إرسال واستلام الرسائل النصية القصيرة، واستخدام باقات التجوال الخاصة على النحو المعتاد.