وقعت شركة "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" مع "مصرف عجمان" اتفاقية شراكة استراتيجية وذلك خلال المراحل التحضيرية لإدراج أسهم شركة "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" كشركة مساهمة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على دخول "مصرف عجمان" كشريك استراتيجي خلال عملية الطرح الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات الشركتين، و الذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية قيادتها في رسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

و من جانبه، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة، السيد علي الجبيلي، قائلاً "إن إي أي اتش – اثمار العالمية القابضة هي شركة رائدة في الشرق الأوسط ، مهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الأستثمار عن طريق الشراكات الأستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة و مبتكرة و مستدامة"

و أضاف: "إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكداً على أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم و الاستثمار في اقتصاد آمن و سريع النمو". كما أنه أشاد بما تتمتع به شركة "بي اتش ام كابيتال" من خبرة في مجال الأسواق المالية، و في توفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".

وفي حديثه عن الاتفاقية ، صرح السيد/ محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: " نحن سعداء بأن نحظى بفرص استثمارية هامة كهذه من خلال عقد اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إثمار الدولية القابضة ، والتي تأتي ضمن إطار سعينا المتواصل لتعزيز الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة على جميع المستثمرين لدينا.

اتفاقية شراكة استراتيجية بين " إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" و "مصرف عجمان"





وأضاف قائلاً، إننا على ثقة بأن هذه المبادرة الاستراتيجية التي تؤكد التزامنا الدائم بدعم حركة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سوف تخدم مصالح المستثمرين لدى مصرف عجمان بطريقة مختلفة. ونحن نتطلع إلى توظيف أفضل ما نمتلكه من خبرات وموارد لما فيه مصلحة جميع الأطراف. "

تمتلك مجموعة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة و التكنولوجبا و التطوير العقاري، وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً و متواصلاً للمجموعة.

إن مصرف عجمان هو مصرف تجاري إسلامي مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. ويعتبر أول مصرف إسلامي تم تأسيسه في إمارة عجمان في عام 2007. وقد تم إدراج أسهمه في سوق دبي المالي في فبراير 2008، افتُتح المصرف رسمياً وبدأ عملياته في عام 2009 من خلال فرعين في إمارة عجمان. ويمتلك المصرف حالياً شبكة فروع وأجهزة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



