906 مليارات درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى القطاع المصرفي بدولة الإمارات (البنوك والمصرف المركزي) بقيمة 290 مليار درهم جديدة تعادل نمواً بنسبة 47% لتصل إلى 906.1 مليار درهم (تعادل 247 مليار دولار) بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 616.1 مليار درهم بنهاية يناير 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وتعتبر الاحتياطيات الدولية أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وتدعم ثقة المستثمرين والشركات في السوق المحلية وتحفز المستثمرين والشركات الأجنبية على زيادة تدفقات استثماراتهم للسوق المحلية، وتعمق استقرار أسعار صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية، وتعزز مكانة العملة الوطنية في التداولات الخارجية.

وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بدعم من نمو صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي التي بلغت 498 مليار درهم بنهاية يناير 2023 بنمو نسبته 7.6% مقارنة مع رصيدها البالغ 463 مليار درهم في يناير 2022.

ويعكس ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي للدولة نمو الفائض في الحساب الكلي للدولة، وهو مؤشر على تحسن مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.

صافي الموجودات الأجنبية

وقفز صافي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 166% خلال فترة المقارنة نفسها ليبلغ 408.3 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 153 مليار درهم بنهاية يناير 2022.

إلى ذلك أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن احتياطياته من الذهب ارتفعت 43% خلال نفس الفترة، لتبلغ 16.76 مليار درهم بنهاية يناير 2023 بزيادة قدرها 5.03 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 11.73 مليار درهم بنهاية يناير 2022.

وتظهر البيانات أنه نتيجة لإجمالي النمو في التعاملات المالية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ارتفع النقد المصدر بنحو 10.8% ليبلغ 123 مليار درهم بنهاية يناير 2023، بزيادة 12 مليار درهم مقارنة مع رصيده البالغ 111 مليار درهم في يناير 2022.

621 مليار درهم أصول البنوك الإسلامية

ارتفعت الأصول الإجمالية للمصارف الإسلامية العاملة بدولة الإمارات (8 بنوك) إلى 621 مليار درهم بنهاية يناير 2023، بزيادة 31 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 590 مليار درهم بنهاية يناير 2022 ، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وتظهر البيانات أن البنوك الإسلامية قدمت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 13 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 397 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 384 مليار درهم بنهاية يناير 2022.