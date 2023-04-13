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صندوق النقد العربي يُقرض المغرب 277 مليون دولار

صندوق النقد العربي يُقرض المغرب 277 مليون دولار
14 ابريل 2023 02:52

أبوظبي (الاتحاد) 

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قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 69.501 مليون دينار عربي حسابي، (277 مليون دولار)، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي. 
وقع اتفاقية القرض عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في المملكة المغربية.
يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدداً من المحاور تتمثل في  تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.

صندوق النقد العربي
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