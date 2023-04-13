أسهم شركات السلع الفاخرة تصعد بالمؤشر ستوكس 600 الأوروبي

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدعومة بمكاسب في أسهم شركات السلع الفاخرة بعد تقرير أظهر تحقيق شركة إل.في.إم.إتش للأزياء مبيعات قوية في الربع الأول وبفعل الآمال بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لدورة التشديد النقدي، بعد بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 22 عاماً أمس الأول.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 17 بالمئة في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش الأعمال في الصين بشكل كبير.

كما زادت أسهم شركات أخرى مثل ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 3.8 بالمئة وإيرميس الفرنسية 2.9 بالمئة.

وفي بريطانيا، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر فايننشال تايمز 100، بعد أن أظهرت بيانات فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق نمو حسب التوقعات في فبراير، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.