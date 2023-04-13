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عقد بـ 327 مليون درهم لتطوير 242 وحدة سكنية في «الجبيل»

عقد بـ 327 مليون درهم لتطوير 242 وحدة سكنية في «الجبيل»
14 ابريل 2023 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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منحت جزيرة الجبيل عقدا بقيمة 327 مليون درهم، لشركة دار الإنشاءات للمقاولات العامة، لإنشاء وجهتها الجديدة إطلالات الجبيل في قرية سوق الجبيل، والمؤلفة من 242 وحدة سكنية بالإضافة إلى 23 محلا تجاريا، والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي.
وانطلقت أعمال تطوير إطلالات الجبيل أمس خلال حفل وضع حجر الأساس الذي حضره كل من منير حيدر، الشريك الإداري لشركة ليد للتطوير، والمهندس عبدلله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، ووهبي محمد الورداني الرئيس التنفيذي لشركة دار الإنشاءات العامة للمقاولات، ومحمد أحمد ديب، المدير العام للشركة. وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى شركة «ليد-LEAD» مسؤولية تنفيذه وإدارته، 10 مليارات درهم، وسوف يتضمن ست قرى سكنية.

جزيرة الجبيل
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