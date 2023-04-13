فنادق تعزز المسؤولية الاجتماعية بمبادرات خيرية خلال رمضان

مصطفى عبد العظيم (دبي)

عززت فنادق عاملة في الدولة من دور المسؤولية الاجتماعية لديها، عبر إطلاق وتبني العديد من المبادرات والأنشطة الخيرية المختلفة منذ بداية شهر رمضان المبارك، اتساقاً مع روح الشهر الكريم، وتجسيداً للتعاون والتألف والتآزر بين جميع أفراد المجتمع.

وتضمنت المبادرات الخيرية للفنادق خلال شهر رمضان تعزيز التعاون مع بنك الطعام الإماراتي وإقامة مآدب إفطار خيرية للعمال، واستضافة فعاليات خيرية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وغيرها من الأنشطة التي تعكس حرص القطاع الفندقي على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والرغبة في ردّ الجميل للمجتمع.

حفل إفطار خيري

وأكد شريف مدكور، مدير عام فندق ميديا روتانا، دبي، أن المبادرات الخيرية تأتي دائماً في طليعة أنشطة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الفندقي، لافتاً إلى أنه وضمن مبادرة «أيادي الأمل المفتوحة» الهادفة لإدخال السعادة إلى قلوب العمال، استضاف الفندق مؤخراً مأدبة إفطار خيرية للعمال الدؤوبين في بلدية دبي بالشراكة مع نشامى الإمارات، المؤسسة الاجتماعية التي تركز على الارتقاء بحياة العمال ذوي الياقات الزرقاء والمستشفى السعودي الألماني وذا لتيل ثنجس.

وأوضح مدكور أن استضافة حفل الإفطار الخيري تأتي في إطار التزام الفندق بالمسؤولية المجتمعية، وإظهار التقدير خلال الشهر الفضيل للعمال الدؤوبين الذين يلعبون دوراً حاسماً في رقي المدينة، مؤكداً حرص الفندق على مواصلة الشراكة الفعّالة مع جميع المؤسسات لاستضافة المزيد من الفعاليات الخيرية في المستقبل، وتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

مبادرة «أطعم تؤجر»

من جهته، شارك فندق باب القصر مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي لتوزيع وجبات إفطار صائم على السائقين بالتقاطعات المرورية وسط العاصمة بالتعاون مع شرطة أبوظبي، ضمن مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2023» التي تهدف إلى توزيع 90 ألف وجبة إفطار على السائقين في أبوظبي والعين.

وقام يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة «أمروك» المالكة لفندق باب القصر، ونيمو أسيموفيك، المدير العام للفندق، مع إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي للأغذية والمشروبات وفريق الفندق بتوزيع الوجبات على السائقين بالتقاطعات المرورية في منطقة الخالدية بأبوظبي.

وقال يحيى بكر: إن المشاركة في هذه المبادرة مع فريق فندق باب القصر، تأتي في إطار التزام الفندق بالمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي وفريق «أبشر يا وطن» في نشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في دعم تطلعات إمارة أبوظبي في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع وترسيخ ثقافة العمل التطوعي الجماعي، باعتبارها جزءاً أصيلاً من ثقافة وتراث المجتمع الإماراتي الأصيل.

وتهدف المبادرة إلى الحدّ من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية وقت الإفطار نتيجة سرعة بعض السائقين للوصول إلى وجهاتهم بموعد الإفطار، كما تؤكد حرص الجهات الحكومية في الدولة بشكل عام، وفي أبوظبي خاصّة على وقاية وحماية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة التي تتسبب في ارتكاب الحوادث المرورية وترفع من مُعدّلات مخاطر تجاوز الإشارة الحمراء.

الفعاليات الترفيهية

بدورها، أكدت صوفي بلونديل مدير عام فندق ذا اتش، أهمية التوسع في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الفندقي، وإبراز ذلك في جميع المناسبات خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار قام فندق ذا اتش مؤخراً باستضافة فعالية مميزة للاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد بحضور ما يزيد على 80 مدعواً، بمن فيهم 30 طفلاً من مركز جورج تاون للتدخل المبكر، للاستمتاع بوجبة إفطار مميزة تخللها العديد من الفعاليات الترفيهية وتقديم حقيبة هدايا لكل طفل لإضافة مزيد من البهجة على تجربتهم المميزة.

رد الجميل

وفي السياق ذاته، أكد تيمور إيلغاز، مدير عام فنادق سنترو البرشاء وأرجان مدينة دبي للإعلام، وداماك هيلز 2، أهمية إبراز القطاع الفندقي التزامه بالمسؤولية الاجتماعية على مدار العام، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد خلاله أسمى معاني الخير والأعمال الإنسانية.

وأشار إيلغاز إلى تعاون فندق سنترو البرشاء مؤخراً مع بنك الطعام الإماراتي لاستضافة حفل إفطار خيري وتوفير ما يقارب من 400 وجبة، تحتوي على مكوّنات غذائية متكاملة عالية الجودة للعمال في دبي، لافتاً إلى أن استضافة الفندق للحدث تأتي تأكيداً على التزامه بمسؤولياته المُجتمعية، وحرصه على ردّ الجميل للمجتمع، مع إدراكه العميق لأهمية دعم المُحتاجين لا سيما خلال شهر رمضان.

وأضاف إيلغاز أن استضافة مثل هذه الفعاليات الخيرية لا تعكس فقط التزام الفنادق الدائم بمسؤولياتها المُجتمعية، وإنما تؤكد حرصها على تنفيذ جميع المُبادرات الخيرية التي تدعم توجّهات حكومة الإمارات بالوصول إلى الريادة العالمية في مجال العمل الإنساني.