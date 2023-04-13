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«دبي لصناعات الطيران» تتبنى مبادرات لتقليل الانبعاثات

«دبي لصناعات الطيران» تتبنى مبادرات لتقليل الانبعاثات
14 ابريل 2023 02:52

دبي (الاتحاد) 

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حققت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة إنجازاً مهماً تمثل في زيادة نسبة طائراتها التي تتبنى الجيل التالي من التكنولوجيا والموفرة للوقود إلى 50%، قبل ثلاث سنوات من الموعد المستهدف، وأكملت المراجعة السنوية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع شركة Morningstar Sustainalytics، وحصلت على تقييم 14.4، حسب تقريرها السنوي الثالث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وحصلت الشركة على شهادة اعتماد «ESG Industry Top Rating» وشهادة اعتماد «ESG Regional Top Rating» من Sustainalytics لعام 2022.
وصلت انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 1 والنطاق 2 (استناداً للسوق) إلى 3.896 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2022 (2021: 2.722). وحافظت على مستويات قوية من التنوع بين الجنسين عبر كل إدارات قسم تأجير الطائرات، فأكثر من 40% من موظفي القسم من السيدات اللواتي يشكلن أيضاً 42% من فريق القيادة ضمن الشركة. 

شركة دبي لصناعات الطيران
الإمارات
انبعاثات الغازات الدفيئة
الانبعاثات الدفيئة
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