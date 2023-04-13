صندوق أبوظبي للتنمية يدعم صناعات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، مجموعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة (جي 42)، وبحث الوفد خلال الزيارة تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك، ودور الصندوق في تمكين الصناعات الوطنية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.

وترأس الوفد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وضم الوفد راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة. وكان في استقبال الوفد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42)، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة (جي 42 كلاود)، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة (بريسايت).

وثمّن محمد سيف السويدي، الدور الريادي الذي تقوم به مجموعة (جي 42) في مجال صناعة التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أهمية القطاع الخاص الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار سعادته إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق لتمكين الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي من التوسع في الأسواق العالمية، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تكنولوجي عالمي.

من جانبه، أكد بينغ شياو، أهمية زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات للشركة، حيث يتيح اللقاء فرصة للتعريف بأعمال مجموعة (جي 42) وخبراتها العريقة في قيادة التحوّل الرقمي محلياً وعالمياً وتحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل.

وقال طلال القيسي: «تأتي زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات في إطار حرصهما على تقديم الدعم للشركات الإماراتية، ومنها مجموعة (جي 42)، لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم عالمياً، وذلك من خلال التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك الشركات والتي بدورها تسهم في تقليل مخاطر التمويل الدولية».