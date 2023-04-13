استخدام مواد «بروج» في دعم مشاريع البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بروج بي إل سي «بروج»، عن توريد موادها «المصنوعة في الإمارات» إلى شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب «UPI»، إحدى الشركات المصنعة للأنابيب الكبيرة والمتينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد شركاء بروج في سلسلة القيمة طويلة الأجل، لإنتاج 2 كيلومتر من أنابيب البولي إيثيلين التي يبلغ معدل تدفقها حوالي 26 ألف متر مكعب في الساعة، أي ما يعادل ملء حوض سباحة بطول 25 متراً في أقل من دقيقة واحدة. وتزود (بروج) موادها التي تنتجها من البولي إيثيلين لإحدى أكبر الشركات الرائدة المصنعة للأنابيب في دولة الإمارات لإنتاج أنابيب بقطر 1.8 متر، والتي سيتم تركيبها في نظام مياه التبريد الدقيق في مشروع «بروج 4» الجديد في مدينة الرويس الصناعية. وأتاح تصنيع الأنابيب محلياً إنتاج أنابيب طويلة جداً، يبلغ طول كل جزء منها حوالي 24 متراً، على عكس المعيار القياسي المسجل في القطاع والبالغ 12 متراً تقريباً.