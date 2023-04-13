103 مليارات درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

دبي (الاتحاد)

ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 28 مليار دولار (102.76 مليار درهم)، بنمو 40%، حسب جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي كشف عن وجود خطط لزيادة الاستثمارات إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم.

وأكد في بيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ترتبطان بعلاقات تاريخية ووشائج أخوية، وأنه في إطار التنسيق المستمر بين البلدين يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري تطوراً كبيراً في جميع المجالات. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاساً قوياً لمتانة العلاقات وطموحات قيادة البلدين الشقيقين، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.

وأضاف: «تأتي دولة الإمارات الأولى في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الاستثمارات في جمهورية مصر العربية وهي في تزايد متواصل فضلاً عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية». واستكمل: «نخطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية، والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والصناعات الأخرى والنقل». وأشار الجروان إلى وجود ما يقارب 3000 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية في العديد من القطاعات ولا سيما الاتصالات، والبناء والتشييد والمدن الذكية، وتجارة التجزئة، والنفط والغاز، والموانئ والزراعة والفنادق والخدمات وغيرها.