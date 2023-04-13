20 شركة ناشئة تشارك في «أمسيات ياس باي ووترفرونت»

أبوظبي (الاتحاد)

تعاونت ميرال، مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين خلال فعالية «أمسيات ياس باي ووترفرونت» التي تتواصل خلال شهر رمضان المبارك وتشمل فعالية «السوق الخارجي» بمشاركة 20 شركة محلية ناشئة، منها 6 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة بهدف تعزيز كفاءة وقدرات أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يلتزم صندوق خليفة بدعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إلى قطاعات ومجالات إبداعية عديدة ومتنوعة من خلال سبل حديثة ومبتكرة. وتوفر شراكتنا مع مجموعة ميرال منصة فريدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تحمل الطابع الإماراتي الثقافي والتراثي وتمكنها من عرض مواهبها ومنتجاتها وخدماتها خلال هذا الوقت المميز من السنة».

من جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «فخورون بتزويد أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين بمنصة هامة لعرض أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك في وجهة ترفيهية رائدة مثل ياس باي ووترفرونت بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. إن مثل هذه المبادرة تُمكّن الشركات من تحقيق التكامل مع منظومة الأعمال الأوسع في الدولة، وتساعد في خلق المزيد من الوظائف والفرص للنمو، كما أنها تسهم في تحفيز ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال».