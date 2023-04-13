الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

20 شركة ناشئة تشارك في «أمسيات ياس باي ووترفرونت»

20 شركة ناشئة تشارك في «أمسيات ياس باي ووترفرونت»
14 ابريل 2023 02:52

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود السلام في كولومبيا
جوكو ويدودو وسهيل المزروعي يحضران الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في إندونيسيا

تعاونت ميرال، مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين خلال فعالية «أمسيات ياس باي ووترفرونت» التي تتواصل خلال شهر رمضان المبارك وتشمل فعالية «السوق الخارجي» بمشاركة 20 شركة محلية ناشئة، منها 6 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة بهدف تعزيز كفاءة وقدرات أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يلتزم صندوق خليفة بدعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إلى قطاعات ومجالات إبداعية عديدة ومتنوعة من خلال سبل حديثة ومبتكرة. وتوفر شراكتنا مع مجموعة ميرال منصة فريدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تحمل الطابع الإماراتي الثقافي والتراثي وتمكنها من عرض مواهبها ومنتجاتها وخدماتها خلال هذا الوقت المميز من السنة».
من جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «فخورون بتزويد أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين بمنصة هامة لعرض أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك في وجهة ترفيهية رائدة مثل ياس باي ووترفرونت بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. إن مثل هذه المبادرة تُمكّن الشركات من تحقيق التكامل مع منظومة الأعمال الأوسع في الدولة، وتساعد في خلق المزيد من الوظائف والفرص للنمو، كما أنها تسهم في تحفيز ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال».

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
الإمارات
رواد الأعمال
الشركات الناشئة
شهر رمضان
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©