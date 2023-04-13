29 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 4 جلسات

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الجلسات الماضية لتربح قرابة 29 مليار درهم خلال 4 جلسات مدعومة بعمليات شرائية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.318 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.707 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.92 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلقت مؤشرات الأسهم على تباين في أدائها أمس، مع ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.097% ليصل إلى 9558.1 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بينما استقر مؤشر سوق دبي العام عند مستوى 3487.44 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.82 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و513.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 527.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.3 ألف صفقة.