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الاقتصادي

لجنة لتمكين وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الصرافة

نورة البلوشي
14 ابريل 2023 02:52

دبي (الاتحاد) 

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شكل معهد الإمارات المالي، «اللجنة الاستشارية لقطاع أعمال الصرافة»، بهدف تعزيز عملية التوطين في قطاع أعمال الصرافة. وجاء تشكيل هذه اللجنة كخطوة للعمل على تنفيذ قرار المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة بشأن تحقيق التوطين بنسبة 30% العاملين في شركات الصرافة في الدولة بحلول عام 2027، من خلال توظيف أكثر من 500 مواطن ومواطنة في شركات الصرافة كل عام.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأول دور ومسؤولية اللجنة، وخطة التدريب المقترحة، والتحديات التي يواجهها المواطنون، وخطة معرض التوظيف. 
وتضم اللجنة سبعة أعضاء من قيادات قطاع أعمال الصرافة في الدولة، وتضم اللجنة شامل ك. ب، المدير الإداري لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، موهان شيتي، المدير العام - الموارد البشرية والإدارية، شركة الشرق للصرافة، شيتال رندا، رئيس قسم الموارد البشرية، مجموعة الفردان، كريستين دي ليون، شريك أعمال أول للموارد البشرية - مجموعة الرستماني، فاطمة الصراح، رئيس الموارد البشرية، وول ستريت للصرافة، وخلال الاجتماع الأول تم انتخاب نائب رئيس اللجنة ساي كريشنا كومار، مدير الموارد البشرية، اللولو العالمية للصرافة، وانتخبت جورجيت يوسف مديرة الموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية كرئيسة للجنة.
وقالت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة: «من خلال هذه المبادرة، نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز النمو المستدام. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع اللجنة لدفع التغيير الإيجابي وضمان نجاح قطاع أعمال الصرافة على المدى الطويل».

معهد الإمارات المالي
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قطاع الصرافة
الصرافة
التوطين
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