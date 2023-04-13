«الإمارات للتنمية» يتعاون مع «الاقتصاد» لدعم الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن تعاونه مع «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني التابع لوزارة الاقتصاد لدعم «تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية».

ويهدف «تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية» إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة ويفتح أبوابه أمام المؤسسات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. وعلى الشركات التي تريد المشاركة في التحدي أن يكون عدد موظفيها بين ثلاثة كحد أدنى وثلاثين كحد أقصى، وأن تكون متخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا الزراعية، ولديها نموذج أولي قائم أو منتج واحد كحد أدنى من المقومات (MVP). سيحصل العرض الفائز في التحدي على عقد لتنفيذ الحل المقترح وتقديمه، بالإضافة إلى دعم تجربته في الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تتزامن شراكتنا مع وزارة الاقتصاد لدعم ‹تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية› مع تكثيف دولة الإمارات جهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي. نلتزم في مصرف الإمارات للتنمية بدعم هذه المبادرات لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي».