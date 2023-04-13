تخفيضات غير مسبوقة على الشراء الإلكتروني في دبي

دبي (الاتحاد) تنطلق غداً الجمعة 14 أبريل الدورة الأولى من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، لتشمل عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى تصل إلى 95% عبر العديد من مواقع التسوق الإلكتروني في دبي. وتقام «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» لمدة 3 أيام حتى 16 أبريل بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة. وتهدف الحملة إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في المدينة وتقديم تجربة تسوق إلكترونية فريدة من نوعها. ويمكن للجميع شراء هدايا رمضان والعيد من المتاجر المشاركة بتخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية مع العديد من العروض الترويجية التي لا تُفوَّت. وتشمل الصفقات المتميزة المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت العديد من المنتجات، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل وملابس وأدوات العناية بالأطفال والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي وغيرها. ويمكن التعرف على جميع العروض والعلامات التجارية المشاركة، والحصول على رمز ترويجي حصري لمزيد من التخفيضات مع فرصة الفوز بين ثلاثة فائزين بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.greatonlinesale.com.