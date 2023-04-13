«المشرق» ينضمّ لبرنامج إطار عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية

دبي (الاتحاد) انضمّ «المشرق» إلى برنامج «تطوير إطار عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية» التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء بصفته متعاوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مبادرة تهدف إلى بناء مجتمع من المتعاونين في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، لزيادة الثقة وتسريع الاستثمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة. وبموجب هذا التعاون سيتمكن «المشرق» من تقديم أفضل الممارسات المتّبعة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز التزامه بالوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، وتسريع برنامج تطوير الجاهزية للمحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية، والمساهمة في مبادرات مختلفة تدعم التوعية بمفاهيم المحصلة الصفرية، وتعزّز حضور المنطقة على هذا الصعيد، خلال الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28) خلال شهر نوفمبر من هذا العام. وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «نفخر اليوم بالإعلان عن انضمام«المشرق»إلى البرنامج التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفته متعاونا في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، وهو إنجاز جديد يؤكد التزامنا بتمكين عالم أكثر استدامة، وينسجم مع رؤية المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع استعدادات الدولة لاستضافة«مؤتمر الأطراف COP28»في وقت لاحق من هذا العام.. وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة«المشرق»الرائدة في صياغة ودعم التوجّه الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة في الوصول إلى المحصلة الصفرية خلال وقت حاسم تسعى فيه دولة الإمارات إلى تعزيز جهودها الرامية لمواجهة التغير المناخي.. وبصفتنا بنكًا إقليمياً يتمتّع بحضور عالمي، يُمثّل هذا التعاون الإستراتيجي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو الارتقاء بمفهومنا«تحدَّ اليوم»، ومواكبة جهود المنطقة المتواصلة لمعالجة التحدّيات البيئية والاجتماعية والحوكمة والعمل من أجل المناخ، وتحقيق الحياد المناخي».