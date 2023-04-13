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الاقتصادي

«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بقيمة 1.5 مليار درهم

حقل زاكوم العلوي
13 ابريل 2023 23:09

حصلت شركة «أدنوك للحفر» على عقد مُدته خمس سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، والذي يبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وتوفر «أدنوك للحفر» خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية». وستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم خطط «أدنوك» لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة. وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «نحن سعداء بحصول الشركة على هذا العقد المهم الذي سيسهم في التطوير الفعال لحقل «زاكوم العلوي» وتمكين «أدنوك» من تسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية من إمدادات الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتنامي». أضاف: «يؤكد هذا العقد التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في توسعة نطاق أعمالها في مجال خدمات حقول النفط في إطار جهودها المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025. ويضيف هذا العقد لوحده نحو نسبة 20% إلى إيرادات الشركة السنوية مقارنة بعام 2022. ويذكر أن الشركة تُقدم خدمات شاملة في مجال إكمال وتهيئة الآبار تعد رائدة على مستوى قطاع أعمال الحفر تسهم في الارتقاء بأداء العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل وقت تسليم الآبار للعملاء». تلتزم «أدنوك للحفر» بتوسعة نطاق خدماتها الشاملة في قطاع خدمات حقول النفط لتمكينها من تقديم خدمات شاملة في مجال خدمات الحفر من البداية إلى النهاية وخدمات إكمال وتهيئة الآبار لما فيها من مصلحة لعملائها. وبلغ عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة العاملة خلال 2022 التي تمتلكها الشركة مجموع 40 منصة، فيما بلغت إيرادات خدمات حقول النفط قيمة 1.48 مليار درهم (405 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 23% عن العام الماضي. ويشار إلى أن الشركة تتوقع بحسب توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023 أن تحقق خدمات حقول النفط إيرادات تتراوح بين 1.83 و2 مليار درهم (500 و550 مليون دولار). شملت عقود خدمات الحفر المتكاملة السابقة التي حصلت الشركة عليها في عام 2022، عقداً لتقديم خدمات حفر متكاملة بقيمة 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لمشروع «غشا» العملاق، وعقداً لخدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة بها بقيمة 5.87 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار)، وعقداً لخدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر والتثقيب بقيمة 2.85 مليار درهم (777 مليون دولار).

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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