جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تنظم أمسية رمضانية لتعزيز الوعي بالعمل الخاص

نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال أمسية رمضانية بعنوان «طموحات بلا حدود» مؤخراً في أبوظبي. وشهدت الأمسية تنظيم جلسات حوارية بمشاركة الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة، والمؤسس لمصنع الدماني للسيارات وعضو مجلس إدارة مصنع ساندستورم للسيارات، وهدى محمد المطروشي أول ميكانيكية إماراتية، وآمنه بن درويش بن كرم. وجرى خلال الأمسية مناقشة عدة مواضيع تتعلق بتأسيس المشاريع وإطلاقها، وكيفية مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وتعزيز الوعي بالعمل الخاص.

تشجيع الشابات والسيدات الإماراتيات على الاستثمار

وقالت د. شفيقة العامري، رئيسة الجمعية، في الكلمة الافتتاحية للأمسية الرمضانية:«يحمل شهر رمضان المبارك إلينا بشائر الخير والرحمة، ويدفعنا للمزيد من العطاء، الأمر الذي شجعنا لعقد هذه الأمسية، بحضور عدد من زوجات السلك الديبلوماسي وسيدات المجتمع وسيدات ورائدات الأعمال». وتابعت بالقول:«كما نشيد ونثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم وتشجيع الشابات والسيدات الإماراتيات على دخول القطاع الخاص والاستثمار وافتتاح مشاريع ومبادرات تجارية واقتصادية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الاقتصاد لمزيد من التوسع والتميز». وقدّمت د. شفيقة العامري عرضاً عن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ورسالتها وأهدافها والدور المنوط بها، معربة عن أملها أن تكون الجمعية منصة خلاقة للمرأة المبدعة والمبتكرة والقادرة على تأسيس شراكاتها، والفاعلة عبر مسؤوليتها المجتمعية لبناء مستقبل التنمية وتنمية المستقبل.

تقديم الاستشارات

واستعرضت د. العامري أهداف جمعية الإمارات لرائدات الأعمال التي تسعى إلى تفعيل دور ومشاركة رائدات الأعمال في القطاع الخاص، والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن، وتقديم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الرائدات الأعمال وتسهم في تطوير أعمالهن واستدامتها، سواء من خلال الخبراء أو المستشارين أو الجهات المتعاونة.

كما تسعى الجمعية إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية، من خلال الوسائل والأساليب المختلفة، لتعزيز هذه الثقافة والترويج للأفكار الإبداعية والممارسات الناجحة. كما تعمل الجمعية على توقيع اتفاقيات التعاون والتفاهم مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج الدولة، لتقديم الدعم لرائدات الأعمال وتسهيل نفاذ منتجاتهن وخدماتهن إلى الأسواق المحلية والخارجية. وتعمل الجمعية على توفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها وقدراتها، كالتدريب والتأهيل في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الخاصة بهن.

بناء العلاقات التجارية والمهنية المشتركة

وتسعى الجمعية إلى المساهمة في زيادة مشاركة المواطنات في وظائف سوق العمل في القطاع الخاص، وكذلك إتاحة فرص ربط رائدات الأعمال مع الأسواق وبيئات الأعمال من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات والمشاركة بها داخلياً وخارجياً وتبادل الوفود الدولية من رجال ورائدات الأعمال. كما تستهدف تعزيز التعاون والترابط بين سيدات ورائدات الأعمال لتطوير فرص بناء العلاقات التجارية والمهنية المشتركة، وإنشاء المنصات الإلكترونية التي تعمل على الترويج والتعريف بالمشاريع والأفكار الاستثمارية التي تقيمها رائدات الأعمال.