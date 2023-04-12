الأسهم الأوروبية تواصل الصعود

لندن (وام)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، فيما يترقب المستثمرين حول العالم صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير مما قد يعطي أي إشارات على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.وبحلول الساعة 01:24 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.38 في المائة أو ما يعادل 1.76 نقطة ليصل عند مستوي 463.5 نقطة.

ونما مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.41 في المائة أو ما يوازي 63.78 نقطة ليصل إلى 15718.95 نقطة، وربح مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 36.55 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليصل إلى 7836.62 نقطة.

وصعد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.32 في المائة ما يعادل 13.7 نقطة ليبلغ مستوى 4346.99 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.65 في المائة أو ما يوازي 50.71 نقطة ليبلغ مستوى 7836.43 نقطة.