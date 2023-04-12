عمومية «فيرتيجلوب» توافق على توزيع أرباح بقيمة31 فلساً للسهم



أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة فيرتيجلوب خلال اجتماعها أمس على الحسابات المدققة للشركة عن عام 2022 إلى جانب المصادقة على توزيعات أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2022 بنحو 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، أو ما يعادل 31 فلساً لكل سهم.

وقالت شركة فيرتيجلوب في بيان: جاءت توزيعات الأرباح لعام 2022 مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة خلال العام، ومركزها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي وقدرتها القوية على تحويل التدفقات النقدية الحرة. وحققت الشركة صافي نقد بلغ 287 مليون دولار خلال 2022، مقارنة بصافي دين بلغ 487 مليون دولار في 2021 بفضل الأرباح والتدفقات النقدية القوية خلال السنة الماضية.

وقد وافق المساهمون الحاضرون للجمعية العمومية السنوية على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة فيرتيجلوب: "لدينا ثقة كاملة بكفاءة وفاعلية استراتيجية 'فيرتيجلوب' للنمو، حيث تستمر بتحقيق أرباح قوية والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي من خلال دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها. ومنذ إدراج حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021، حققت الشركة أداءً قوياً وبدأت بتنفيذ مبادرات مهمة لدعم التنمية المستدامة والتحول المنطقي والمسؤول في قطاع الطاقة وتطوير الاقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات وأبوظبي في مجال التنمية المستدامة. ونتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل استناداً إلى المكانة الراسخة لـ 'فيرتيجلوب' التي تمكّنها من خلق قيمة مستدامة، وتحقيق مزيد من النمو والتقدم والإنجازات بفضل منصتها التشغيلية الاستراتيجية، وامتلاكها أصول إنتاجٍ تعد الأفضل ضمن فئتها، إضافة إلى قدراتٍ متميزة في مجالي التجارة والتوزيع".

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لفيرتيجلوب: "نفخر بما أنجزه فريق فيرتيجلوب في 2022، وهو عام بلغنا فيه مراحل رئيسية هامة، وحققنا قيمة للمساهمين مع الالتزام بإستراتيجيتنا ورؤيتنا طويلة الأجل. يسرنا تحقيق تقدم ملموس في الحد من الانبعاثات الكربونية و أعمال الاستدامة من خلال مبادرات مثل وقف استخدام المياه العذبة في عملياتنا بنسبة 100%، وتدشين المرحلة الأولى من مشروعنا للهيدروجين الأخضر في مصر على هامش مؤتمر المناخ "COP27 "، أعقبه الحصول على شهادة الاستدامة الدولية ISCC PLUS) ) للأمونيا المتجددة من مرافقنا في مصر. كما حققنا تقدمًا في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في دولة الإمارات، بالشراكة مع شركة تعزيز وشركة جي إس إنرجي وشركة ميتسوي وكومباني ليمتد، حيث وقعنا عقد المقاولات الشامل للتصميم والتوريد والتركيب (EPC ) في بداية عام 2023. وأكملنا شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى أسواق رئيسية في آسيا وأوروبا، إلى جانب شحنات تجريبية من وقود عادم الديزل (DEF) إلى أوروبا، مع تنويع منتجاتنا لتشمل مُنتجات صناعية، مما يشهد على مرونة منصتنا".