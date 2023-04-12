الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع مبيعات «مرسيدس بنز» في الربع الأول

مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
12 ابريل 2023 15:08

شتوتجارت (د ب أ) 

تزايدت مبيعات «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي. 

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، في مقرها بمدينة شتوتجارت، أنها باعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ما مجموعه 503 آلاف و500 سيارة، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام.2022 

واستفادت الشركة بشكل أساسي من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 89% لتصل إلى 51 ألفا و600 سيارة، أي ما يعادل 10% من إجمالي مبيعات الشركة في الربع الأول من هذا العام، بعد أن كانت تشكل حصتها 6% من المبيعات في الربع الأول من العام الماضي. 

وفي فئات الطرازات باهظة الثمن «إس» و«جي» والعلامات التجارية الفرعية «مايباخ» و«إيه إم جي»، زادت المبيعات بنسبة 18% لتصل إلى 91 ألفاً و800 سيارة. 

وفي فئات الطرازات متوسطة التكلفة، باعت مرسيديس 248 ألفا و400 سيارة، بتراجع قدره 11% على أساس سنوي. في المقابل، زادت مبيعات الفئات المبتدئة بنسبة 27% لتصل إلى 163 ألفا و300 سيارة. وفي ألمانيا ارتفعت مبيعات مرسيدس على نحو قوي بنسبة 21%، حيث باعت 60 ألفاً و500 سيارة في السوق المحلية. 

مرسيدس
آخر الأخبار
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
اليوم 13:27
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
الإمارات
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©