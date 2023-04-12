ارتفاع مبيعات «مرسيدس بنز» في الربع الأول

شتوتجارت (د ب أ)

تزايدت مبيعات «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، في مقرها بمدينة شتوتجارت، أنها باعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ما مجموعه 503 آلاف و500 سيارة، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام.2022

واستفادت الشركة بشكل أساسي من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 89% لتصل إلى 51 ألفا و600 سيارة، أي ما يعادل 10% من إجمالي مبيعات الشركة في الربع الأول من هذا العام، بعد أن كانت تشكل حصتها 6% من المبيعات في الربع الأول من العام الماضي.

وفي فئات الطرازات باهظة الثمن «إس» و«جي» والعلامات التجارية الفرعية «مايباخ» و«إيه إم جي»، زادت المبيعات بنسبة 18% لتصل إلى 91 ألفاً و800 سيارة.

وفي فئات الطرازات متوسطة التكلفة، باعت مرسيديس 248 ألفا و400 سيارة، بتراجع قدره 11% على أساس سنوي. في المقابل، زادت مبيعات الفئات المبتدئة بنسبة 27% لتصل إلى 163 ألفا و300 سيارة. وفي ألمانيا ارتفعت مبيعات مرسيدس على نحو قوي بنسبة 21%، حيث باعت 60 ألفاً و500 سيارة في السوق المحلية.