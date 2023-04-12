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الاقتصادي

النفط يستقر بعد زيادة في المخزون الأميركي

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
12 ابريل 2023 15:07

عواصم (رويترز) 

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 لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 85.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 81.48 دولار للبرميل.
وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.
ووفقاً لبيانات المعهد، فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بمقدار حوالي 450 ألف برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأميركية بيانات مخزوناتها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.
كانت الأسعار ارتفعت نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إنه يشعر أن البنك المركزي الأميركي سيكتفي قريباً من رفع أسعار الفائدة.
وحذر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام، لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.
ومن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري غداً الخميس، بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الجمعة، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب بسوق النفط.

أسعار النفط
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