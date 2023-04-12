1.7 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة الشهر الماضي

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة، خلال مارس الماضي 1.7 مليار درهم، عبر تسجيل 3.386 معاملة، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع في الإمارة إلى 5.1 مليون قدم مربعة، حسب «تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية» الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وذكرت إحصائيات الدائرة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مارس الماضي وصلت إلى 3.386 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 595 معاملة بنسبة 17.6% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 319 معاملة بنسبة 9.4% وبقيمة إجمالية بلغت 838.6 مليون درهم، فيما وصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 2.472 معاملة ونسبتها 73% من إجمالي عدد المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 88 منطقة، موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 157 قطعة أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 207 معاملات، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 231 معاملة من إجمالي المعاملات.

وظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 116 معاملة تلتها منطقتي مزيرعة والخان بعدد 68 معاملة لكل منهما، ثم منطقة الرقيبة بـ 38 معاملة. أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فتصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 140.8 مليون درهم تلتها منطقة الصجعة الصناعية بحجم تداول بلغ 75.2 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 69.8 مليون درهم، ثم منطقة النهدة بـ 52.4 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 3 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي، فكانت في منطقة البليدة بحجم تداول وصل إلى 6.4 مليون درهم.

وفي خورفكان، جاءت منطقة الشرق كأعلى منطقة بعدد 3 معاملات، فيما جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.7 مليون درهم.

أما مدينة كلباء، فشهدت منطقتا صناعية كلباء والخوير 3 معاملات بيع لكل منهما، فيما كانت منطقة البراحة أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 3 ملايين درهم.